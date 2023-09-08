維護海洋生態 澎湖6年清海底覆網15萬公斤

澎湖海底覆網嚴重，澎湖縣政府今天表示，今年清除3萬5000公斤廢棄漁網，近6年來共清理約15萬公斤，數量驚人。

澎湖縣政府今天在水產種苗繁殖場舉行清除海底覆網成果發表會，展示海洋保育工作、參與淨海活動成果，表揚新培訓的海底覆網清除志工11人，同時由新北青山國中、澎湖風櫃國小和馬公國小表演以海洋廢棄物製成的浮球鼓樂器。

澎湖縣長陳光復表示，海底覆網不僅危及海洋生態，更對珊瑚礁造成無法挽回的損害，進而影響魚類棲息地，魚類數量逐漸減少；未來會持續清除海底覆網，維護海洋棲地，深耕海洋教育，讓生態永續。

陳光復表示，縣府自民國107年起與高雄科技大學合作，引進學術單位參與規劃分析，透過不斷提升海底探測技術，截至今年共清除約15萬公斤的廢棄漁網。