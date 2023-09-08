強化高市深開挖工地巡檢 林欽榮赴社宅聯合稽查

為強化建築工地深開挖巡檢及增加稽查頻率機制，高雄市副市長林欽榮今天率隊前往左營福山安居社會住宅工地進行工安聯合稽查，要求針對開挖安全及施工品質嚴加把關。

為確保高雄市公共工程及中央或地方興辦社會住宅工程的工地安全規範，林欽榮今天率市府相關單位及高雄市土木技師、建築師公會代表，前往左營福山安居社會住宅工地進行工安聯合稽查。

由國家住宅及都市更新中心興辦的左營福山安居社宅，規劃興建地上12層、地下3層，提供1至3房型共220戶居住單元，預計2025年8月完工後，將可滿足地方年輕人及弱勢者等多元安居需求。

高雄市工務局建管處發布新聞稿表示，為有效掌握工地狀況，導入CCTV即時監控機制，目前連續壁施作完成已開挖至地下3層，正在進行地下結構物柱、梁鋼筋綁紮及模板組立。

此外，該社宅工程開工至今，市府已進行7次稽查，停工0件、罰鍰1件，罰鍰因之前工作人員施工未確實使用安全帶及必要護具被依職業安全衛生設施規則處分新台幣10萬元，後續已改善。

工務局表示，市府自7月1日起落實3項加強實施方案，包括提高建築工地工安聯合稽查頻率、加強勞安衛相關講習及各項重大公共工程一律落實三級品管制度。統計今年1月至8月底，共聯合稽查次數達142次。

工務局指出，市府針對建物深開挖已訂定深開挖勘檢機制，並將原已實施深開挖建築工地勘檢納入鋼板樁項目，除施工前邀集相關單位及4大公會召開施工諮詢會議，施工中指派技師巡檢。若已影響公共安全之虞，會要求工地立即停工並提具改善計畫書審查，現勘通過後准予復工改善。

此外，為防治登革熱，市府除要求工地對於從業人員身體狀況自主檢視並通報衛生單位外，也要求工地登革熱防治人員進行防疫。若經查獲登革熱陽點，除罰款、停工，並應進行自主環境清消，直至工地陽點消除始准復工。