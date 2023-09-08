高捷舉辦蜜柑站長主題路跑 參賽選手可抽機票、iPhone15

高雄捷運「2023高捷蜜柑站長耶誕公益路跑」將在12月24日早上7點於橋頭糖廠登場，分為2公里寵物組、4公里歡樂組及10公里路跑組3個組別，即日起開放報名，10月10前完成報名還加贈蜜柑站長限量一卡通。高捷公司表示，參賽選手有機會抽中華航機票、最新iPhone15手機、萬豪酒店住宿券，預計吸引2000名以上的粉絲與跑者共同參與。

高捷公司說：「讓跑者滿滿的伴手禮拿不完，是活動特色之一！」今年度路跑活動將擴大辦理，未來希望成為蜜柑站長全國粉絲每年來高雄一聚，探望蜜柑本尊並兼具推廣公益的傳統活動。

今年度蜜柑站長耶誕主題公益路跑，高捷公司精心設計極具蜜柑風格的主題物資，每組跑者完賽後都將獲得跑衣、毛巾、文青提袋、變身頭巾、完賽獎牌等物資；其中2公里組別再加贈「蜜柑海洋風」寵物領巾，10公里加贈「蜜柑站長可愛到膨脹」絨毛卡套零錢包。

高捷公司應粉絲要求，推出加價購回饋活動，開放「蜜柑緊緊擁抱你」大浴巾、絨毛卡套零錢包及寵物領巾三個品項以超優惠購加購，以感謝粉絲們的支持，更希望衝高盈餘，創造更高的公益捐贈金額。

高捷公司總經理王亞洲說，蜜柑站長自從2020年就職以來就受到大家的關注與喜愛，並在2021年成立專屬IG(＠krtcmikan)，目前粉絲人數已達10.5萬，堪稱台灣最具代表性的貓站長，市府今年暑假期間在愛河灣推出蜜柑站長療癒大氣球，更吸引超多外地粉絲特地前來朝聖。

王亞洲表示，蜜柑站長除了協助推動高雄文化與觀光之外，對於推動公益活動與高捷企業ESG也是不遺餘力。高捷希望透過舉辦蜜柑站長主題路跑，提倡健康休閒運動風氣，本次路跑活動所有盈餘，將全數捐贈予創世基金會用予植物人安養服務，讓每位跑友們在運動也能做公益、傳愛心，將粉絲們喜愛蜜柑的心，擴大成為社會公益動能。