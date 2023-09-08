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TPASS出站僅1個通勤怨 台鐵屏東站已完成加裝4台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮，今天上午尖峰時刻情況。圖／台鐵屏東站提供
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮，今天上午尖峰時刻情況。圖／台鐵屏東站提供

行政院鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「 TPASS行政院通勤月票」，上路兩個多月，剛推出時正值暑假，9月開學後上班人潮遇學生上學人潮，由於台鐵屏東站TPASS感應器出站僅1個，遇到尖峰時刻大排長龍出站花5分鐘，通勤族抱怨連連，台鐵屏東站7日深夜完成加裝4個出站感應器，立委鍾佳濱呼籲TPASS用量成長快，專用通道要跟上。

有通勤族抱怨，「屏東通勤好可憐，TPASS感應只有一個！出關排隊就要5分鐘」。台鐵屏東站表示，上午尖峰時刻早上7點13分與7點20分，剛好有上下兩班車差一分鐘抵達，通勤學生人潮遇上上班人潮，造成出口大塞車。

立委鍾佳濱說，TPASS7月上路後，南高屏生活圈第一個月賣出5.7萬張，8月賣出6.6萬張，成長幅度一成五；其中TPASS搭乘台鐵人次增加幅度明顯，7月40.3萬人次成長到8月55.3萬人次，增加37％，相較北部月票台鐵搭乘人次成長11.5％、中部21.9％，是三個生活圈成長最快的。

鍾佳濱說，台鐵各站TPASS設備增設速度慢一步，根據台鐵統計，屏東站每月進出2.5萬人次，其中使用TPASS有1.9萬人次，TPASS專用通道，進、出口各僅一道，若全數都是TPASS月票，每道每天負擔9千人次，一旦集中尖峰時刻，就造成排隊人潮。

鍾佳濱說，台鐵共採購839台TPASS設備，目前約裝設500台，剩下視各站TPASS使用人數逐步增設，平均每台TPASS設備負荷最重的屏東站，今日完成加裝出口部分增設4個。新左營、高雄、鳳山等站，將在10月中旬前完成。

鍾佳濱提醒，相關配套要做好，除感應設備問題，台鐵月票只能在當月最後三天儲值，或線上儲值後，仍須到超商台鐵「過卡」等小問題，希望台鐵要仔細優化。台鐵高雄運務段表示，會再提供給相關意見反應研議。

台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮，今天上午尖峰時刻情況。圖／台鐵屏東站提供
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮，今天上午尖峰時刻情況。圖／台鐵屏東站提供
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站在7日深夜完成出站TPASS專用通道，舒緩尖峰時刻出站人潮。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱（左二）今到台鐵屏東站了解TPASS通道設置情況。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱（左二）今到台鐵屏東站了解TPASS通道設置情況。記者劉星君／攝影

TPASS 台鐵 屏東 通勤族

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