墾丁「紅面戰士」曾讓美軍敬畏 後裔喜迎原民身分重現光輝歷史

屏東墾丁社頂排灣族龜仔甪社後裔，多錯過政府公告4次平地山胞戶籍登記時間，無法回復身分，成為「偽漢人」，憲法法庭去年底判決違憲且應在3年內完成修法，身分正義喜獲實現之餘，也在地方文史工作者協助展開搶救失落文化大作戰，甫成立的母語復興協會將導入文創元素，推出貼近現代人的遊程，讓外界認識快被歷史洪流淹沒的「紅面戰士」。

位處台灣最南端墾丁社頂排灣族龜仔律社後裔，有日據時期登記「熟番」的戶籍謄本，部分後裔錯過1956至1963年間政府公告4次平地山胞戶籍登記，因原民法身分採登記制，3年前到恆春戶事務所登記被打回票，義務律師陳武璋不滿以血緣用登記來限制太荒謬，代向高雄高等行政法院提恢復原住民身分之訴也敗訴，直到去年10月憲法法庭判決違憲，身分正義才獲實現，附帶3年修法期。

「祖先明明就是排灣族，在法律定位上卻是漢人！」龜仔律社92歲的潘來花說，有人認為他們是看上包括老人年金年齡只要55歲等原住民特有福利，其實認祖歸宗的心願很單純，不想帶著「偽漢人」的身分遺憾入土，這對父母大不敬，更是不孝；52歲的張校逢說，身上流著排灣族血液，卻因失去登記時限被否定身分，甚至一個家族中，彼此法律身分不同，不合情理法，當地目前約有70人要回復原民身分。

張校逢說，身分正義喜獲實現之餘也展開搶回祖先文化大作戰，在地方文史工作者念吉成熱心提供文獻資料協助下，陸續找回失落已久的圖騰、石板棺、紅石等文化遺物，前年起復辦最重要的龜仔甪社祖靈祭；因長期受漢化影響，後裔已不會母語，上月成立的社頂母語復興發展協會，開班授課外正開發部落遊程，日本企業家大川原昨天造訪時建議導入文創元素，推出貼近現代人的新亮點遊程。