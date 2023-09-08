快訊

大直建案造成民宅傾斜下陷 蔣萬安曝：工地連續壁已破裂

嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門一對一胎教指導 準父母讚實用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣衛生局推行0歲胎教指導服務，讓準父母直呼貼心。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局推行0歲胎教指導服務，讓準父母直呼貼心。圖／金門縣衛生局提供

少子化浪潮下，孩子愈生愈少，胎教更被重視，金門縣衛生局9月起推行0歲胎教指導服務，專業人員一對一指導準父母選擇胎教音樂等，推出一周以來，有不少人預約，誇讚服務貼心實用。

衛生局表示，一般人聽到胎教二字，都會和音樂畫上等號，其實胎教涵蓋許多層面，包括胎動時撫觸、對寶寶說話等，都是胎教一環。為了培養準父母親職能力，增進親子依附關係，本月起推行0歲胎教指導服務，由專業人員傳授準父母胎教知識。

0歲胎教指導服務地點設置在金湖鎮社會福利服務中心哺集乳室，備有懷孕生產、胎兒教育訓練、故事繪本等相關書籍，為使孕媽咪能在胎教過程中放鬆心情，另準備藍芽故事機，可依喜好播放古典胎教音樂。

很受歡迎的還有「閱讀胎教」，其實是透過朗讀書本方式，讓寶寶參與閱讀過程，幫助準父母放鬆身心，也能讓寶寶熟識父母聲音。

衛生局指出，無論哪一種胎教方式，建議由夫妻與胎兒共同進行，讓胎兒提早感受到外在世界，及父母的愛與期待。

父母 衛生局

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之360：謝謝您載我到學校！　

回饋家鄉！金門古崗村民董湘玲率獅友捐10萬元襄助社區

大學下周開學前旅遊潮 台中飛金門、澎湖載客平均8成

金門「尋找風獅爺」活動開跑 限量積木誘人要搶要快

相關新聞

屏東分水嶺部落 遷村卡關5年

屏東恆春半島滿州分水嶺部落被劃特定水土保持區，近百居民每遇颱風和豪大雨紅色警戒就需預防性撤離，8月至今已撤離3次，居民抱...

鳳山老社區70年沒自來水 居民陳情

距高雄市議會2分鐘車程的鳳山仙公廟附近老社區，70多年來過著沒有自來水、遇雨就淹、平日抽地下水煮飯洗澡的非文明生活，「一...

仁武驚現2天坑 查與地下水有關

高雄再現天坑！仁武區永仁街與永新五街口前晚出現2處各約2.5米寬、深約1.5米的坑洞，居民指汙水下水道剛完成不久道路就塌...

東港鎮長涉賄 一審當選無效

屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑對鎮長黃禎祥提當選無效之訴，屏東地院審理後認定，黃禎祥參加某位鎮民的入厝活動，起初否認致贈...

棒球小選手 縫球衣「惜服」

高雄市家長協會推動校服翻轉計畫，「惜服運動」昨首站抵高雄岡山區壽天國小，壽天國小棒球隊員帶來自己隊服和球衣參加活動，老師...

金門一對一胎教指導 準父母讚實用

少子化浪潮下，孩子愈生愈少，胎教更被重視，金門縣衛生局9月起推行0歲胎教指導服務，專業人員一對一指導準父母選擇胎教音樂等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦