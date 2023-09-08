金門一對一胎教指導 準父母讚實用

少子化浪潮下，孩子愈生愈少，胎教更被重視，金門縣衛生局9月起推行0歲胎教指導服務，專業人員一對一指導準父母選擇胎教音樂等，推出一周以來，有不少人預約，誇讚服務貼心實用。

衛生局表示，一般人聽到胎教二字，都會和音樂畫上等號，其實胎教涵蓋許多層面，包括胎動時撫觸、對寶寶說話等，都是胎教一環。為了培養準父母親職能力，增進親子依附關係，本月起推行0歲胎教指導服務，由專業人員傳授準父母胎教知識。

0歲胎教指導服務地點設置在金湖鎮社會福利服務中心哺集乳室，備有懷孕生產、胎兒教育訓練、故事繪本等相關書籍，為使孕媽咪能在胎教過程中放鬆心情，另準備藍芽故事機，可依喜好播放古典胎教音樂。

很受歡迎的還有「閱讀胎教」，其實是透過朗讀書本方式，讓寶寶參與閱讀過程，幫助準父母放鬆身心，也能讓寶寶熟識父母聲音。

衛生局指出，無論哪一種胎教方式，建議由夫妻與胎兒共同進行，讓胎兒提早感受到外在世界，及父母的愛與期待。