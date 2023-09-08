東港鎮長涉賄 一審當選無效

屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑對鎮長黃禎祥提當選無效之訴，屏東地院審理後認定，黃禎祥參加某位鎮民的入厝活動，起初否認致贈禮金，之後卻改稱交付紅包2千元，對方未收，法院審理時又說給1600元紅包，比對相關說法，認定黃說詞反覆不一，認為黃禎祥對有投票權之人交付賄賂，屏東地院一審判當選無效。黃禎祥表示，將會上訴。

判決指出，落選人林漢丑提告主張，黃禎祥在競選期間賄選，去年11月5日晚間9點，黃未收到邀請，也與某鎮民素不相識，就參加入厝餐會，拿出1600元賄選，黃則辯稱，他與鎮民相識才參加入厝餐會，且是基於私交到場祝賀並致贈禮金，沒有交付賄款影響選情，此部分經屏東地檢署不起訴，高雄高分檢駁回再議。

合議庭認為，黃在刑事案件警詢時否認致贈禮金，之後又改稱交付2000元紅包，但對方沒有收，又在本院對交付1600元給鎮民的部分不爭執，黃禎祥歷次陳述反覆不一，反觀鎮民在偵訊時，始終表示有收受黃所交付1600元。

合議庭認為，該鎮民去年11月5日辦理入厝，距選舉不到1個月，競爭激烈，候選人行為均易影響選民投票，黃禎祥未獲邀逕自參與，顯然出自選舉目的，藉以增加曝光，黃在活動散場前交付1600元，對方還出言提醒，「選舉期間這樣不太好」拒絕，黃仍執意為之。

屏東縣府民政處表示，民事當選無效之訴二審判決定讞，若二審判決當選無效將解職。若任期超過兩年要補選，若任期不到兩年，縣府將派代。