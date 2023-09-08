仁武驚現2天坑 查與地下水有關

高雄再現天坑！仁武區永仁街與永新五街口前晚出現2處各約2.5米寬、深約1.5米的坑洞，居民指汙水下水道剛完成不久道路就塌陷，鄰近不少房宅，人人自危，水利局研判連日下雨，地下水由汙水人孔跌落管線接縫處湧出，導致路面淘空下陷，已緊急灌漿填補搶修，確保附近住戶安全，議員要求市府查明原因。

海葵颱風剛遠離，高雄尚有間歇性雨勢，仁武永仁街附近居民指前天下午4點多，永仁街與永新五街口的路面出現裂痕，到晚間6點多街口電線桿周邊突然塌陷，大家擔心會波及民宅。

市議員黃飛鳳、邱俊憲獲報趕往現場，通報相關單位到場處理，因塌陷位置在電線桿周圍，為避免電桿倒塌停電，台電人員以吊桿支撐固定，警方也封閉路口。邱俊憲說，當地有汙水幹管工程，居民懷疑此工程造成湧水，導致土壤淘空、路面塌陷，要求水利局先阻止坑洞擴大，並要求市府查明原因，確保道路安全。

水利局說，緊急調派人員及機具至現場處置，經開挖研判是地下水由汙水人孔跌落管接縫處湧出，導致路面淘空下陷，立即灌漿填補搶修。昨凌晨先完成人孔內部接縫處止水作業，再改良人孔外部周圍地質。