屏東分水嶺部落 遷村卡關5年

屏東恆春半島滿州分水嶺部落被劃特定水土保持區，近百居民每遇颱風和豪大雨紅色警戒就需預防性撤離，8月至今已撤離3次，居民抱怨公所5年前提報的遷村計畫一直沒進展，嘆「難道要等屋塌了再來遷」。縣府原民處說，國產署已同意租地做永久屋基地，立委正向賑災基金會爭取經費，但有很多程序需再突破。

位於滿州鄉長樂村的分水嶺部落，2009年莫拉克風災受創後地質脆弱，不少房屋出現裂縫和傾斜，縣府劃為特定水土保持區，但部落族人說，每發布颱風及豪大雨警報，列紅色警戒區就要預防性撤離，居民企盼的遷村計畫一直沒進展，大家生活在惶恐中。

滿州鄉長古榮福說，縣府雖有強化水保措施，不過短期難治本，且莫拉克颱風重建特別條例已經停止，公所協助提報的遷村計畫雖找到2塊國有地盼撥用，法規卻一直無法突破；「當地已不適合居住，建請中央比照莫拉克颱風重建機制，給居民一個安心的家」。

縣府原民處說，國有財產署同意遷村計畫可申請租用土地，用地取得問題不大，棘手的是受災重建條例已停止，由誰援建？經費如何分擔？立委伍麗華雖向衛福部轄下的賑災基金會爭取，補助額度有限。按新北市三鶯部落333方案，三分之一經費由部落自籌、三分之一政府補助、三分之一銀行低利貸款，但滿州鄉公所指，分水嶺部落居民經濟能力欠佳，都希望能比照莫拉克風援建模式，不用再額外負擔。