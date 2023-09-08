鳳山老社區70年沒自來水 居民陳情

距高雄市議會2分鐘車程的鳳山仙公廟附近老社區，70多年來過著沒有自來水、遇雨就淹、平日抽地下水煮飯洗澡的非文明生活，「一個高雄，二個世界」。居民昨舉牌陳情，盼政府幫忙；高市府與台水公司指，這處社區屬無尾巷，未設水溝導致遇雨淹水，要改善淹水與拉自來水管都需經過私人土地，要與地主協調才能解套，會請區公所協調。

位於鳳山五甲一路213巷50弄的這處老社區，地勢低窪，當地居民飽受淹水與無自來水之苦，時代力量高市主委林于凱等人昨偕居民陳情，要政府看看在高雄市最高民意殿堂市議會附近，竟還有居民還在過這種「非文明生活」。

74歲鄰長黃文泰說，出生後一直過著無自來水的生活，近30年來當地更是遇雨就淹，平日得抽地下水煮飯洗澡，下雨要掃屋內積水，「這是什麼日子呀」？

林于凱說，老社區周遭漸漸蓋起大樓，卻沒一併加設排水設施，淹水愈來愈嚴重，很難想像距市議會這麼近的都會區，竟70多年沒有自來水！據他了解，當地沒有自來水是因拉水管會經過私人土地，但自來水法明明規範，既成道路拉水管可不經土地所有權人同意施作，希望高雄市政府正視居民痛苦，協調自來水公司處理，且改善當地排水問題。

高市水利局經勘查，當地巷道為3米寬無尾巷，未設道路側溝，聯外排水是由和興街民宅旁私設排水溝連接公共排水系統，豪大雨時宣洩不及就會淹水，水利局指，當地興建聯外排水溝需取得地主同意，後續會請區公所協調地主，辦理改善。

自來水公司第七管理處則指出，當地無自來水，除私人土地問題外，還有取得合法接水文件問題，將會派員協助處理相關事宜。