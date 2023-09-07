造價1442億高捷黃線土建工程3次流標 遭疑2028年通車幾乎不可能

可串聯高雄6個行政區、造價逾1442億元的高捷黃線，昨進行土建工程第3次招標卻流標，此消息引發網友的熱議，有人認為高捷黃線要2028年通車，幾乎已經是不可能。對此，高市府捷運工程局今晚表示，在缺工缺料大環境下，許多公共工程都流標，但仍有廠商對高捷黃線工程有信心，近期會再辦理第4次土建工程發包，「審慎樂觀」朝2028年通車目標前進。

高捷黃線日前才傳出優先延伸段將納入前鎮漁港，路線將自前鎮高中往西延經新生路後抵達前鎮漁港，長度2.53公里設置兩座車站，指正進行路網規劃中，預計明年6月完成期末報告，沒想到延伸案尚未有結果，昨竟傳出土建工程第3次流標。

流標消息被PO上臉書社團高雄點鎮Kaohsiungtien，內文指「黃線土建第3次流標！2028通車幾乎是不可能了！」引發網友熱議，「急什麼呢？2026才有市長選舉啊」、「反正房價炒上去就好，管它有沒有蓋，台積電會不會來」、「等到退休吧」、「捷運延期似乎是全台灣的習慣了」。

對此，高捷局今晚證實土建工程第3次招標在昨天流標，主因與大環境缺工缺料等有關，但還是有廠商對此工程有興趣，近期會再辦理第4次招標作業，也請網友不要那麼悲觀，該局仍對2028年通車，秉持「審慎樂觀」的態度。

高雄捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經佔高雄市總人口約41.8%的6個行政區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等（人口共約116萬人）。