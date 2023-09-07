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高市校園拒毒反詐 國中生短劇防網路交友遊戲點數詐騙

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
左營國中學生演出短劇，宣導「拒毒」與「反詐」。記者徐如宜／攝影
左營國中學生演出短劇，宣導「拒毒」與「反詐」。記者徐如宜／攝影

網路交友詐騙、遊戲點數及購物詐騙事件頻仍，高雄市教育局今天在左營國中舉行友善校園兩大主題「拒毒」與「反詐」宣示活動，由教育局長謝文斌與獲得世界少年跆拳道錦標賽對打第三名的左營國中學生吳辰軒，象徵性擊破木板假想敵，宣示拒絕毒品、杜絕詐騙。

現場由左營國中學生帶來童軍光劍表演揭開序幕，學生演出校園反詐騙短劇，劇中傳達出網路交友詐騙、遊戲點數及網路購物詐騙等，以生活化呈現學生可能遇到的各種情境。透過貼近校園生活的戲劇演出，融入因詐騙陷阱陷入毒品危機的環節，提醒學生們時刻保持警覺拒毒反詐。

今年在波士尼亞世界少年跆拳道錦標賽榮獲對打第三名的左營國中學生吳辰軒，擔任宣誓代表，與教育局長謝文斌一同擊破木板，宣誓拒絕毒品、杜絕詐騙。

謝文斌表示，詐騙案件對社會家庭造成嚴重影響，行政院去年訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，希望藉由跨部會的合作，共同打擊詐欺罪犯。教育局每季召開聯繫會議，藉由警政單位提供相關反詐騙宣導資料及案例，提供學校加強親師生宣導，提醒慎防及提高警覺。

謝文斌說，「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，希望精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」這4大面向，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標，降低詐騙受害事件。學校透過相關宣導資源融入課程，建立師生正確的反毒、拒毒觀念，同時藉由教育向下扎根，尤其防堵毒品入侵校園、防止詐騙進入校園。

左營國中校長蔡智文強調，「友善校園拒毒反詐」不只是口號，校園安全問題刻不容緩，建立學生正確觀念，面對危機才有判斷力。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育局每季召開聯繫會議，藉由警政單位提供相關反詐騙宣導資料及案例，提供學校加強親師生宣導，提醒慎防及提高警覺。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌表示，教育局每季召開聯繫會議，藉由警政單位提供相關反詐騙宣導資料及案例，提供學校加強親師生宣導，提醒慎防及提高警覺。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局今天在左營國中舉行友善校園兩大主題「拒毒」與「反詐」宣示活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局今天在左營國中舉行友善校園兩大主題「拒毒」與「反詐」宣示活動。記者徐如宜／攝影
教育局長謝文斌（前左）與獲得世界少年跆拳道錦標賽對打第三名的左營國中學生吳辰軒（前右），象徵性擊破木板假想敵，宣示拒絕毒品、杜絕詐騙。記者徐如宜／攝影
教育局長謝文斌（前左）與獲得世界少年跆拳道錦標賽對打第三名的左營國中學生吳辰軒（前右），象徵性擊破木板假想敵，宣示拒絕毒品、杜絕詐騙。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局左營國中舉行友善校園兩大主題「拒毒」與「反詐」宣示活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局左營國中舉行友善校園兩大主題「拒毒」與「反詐」宣示活動。記者徐如宜／攝影

詐騙 毒品 教育局

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