15億元遺作歸屬引爭議 蕭勤學生偕藝術家籲徹查基金會

抽象畫大師蕭勤6月底逝世，市值約15億元遺作歸屬衍生爭議，蕭勤基金會與蕭勤學生互告。蕭勤學生與高雄藝術家今天在記者會上，質疑蕭勤基金會合法性，要求相關單位徹查。

蕭勤基金會則透過新聞稿回應，蕭勤學生陳浚豪、潘娉玉以記者會方式，持續不實及影射方式抹黑基金會，已涉誹謗罪嫌。基金會先前已開記者會澄清，但有心人士還是為達己身目的，而以片面資訊誤導社會大眾，基金會絕不會再有所姑息，定當採取法律行動。

蕭勤基金會與蕭勤學生糾紛越演越烈，雙方互告，更控訴彼此「別有居心」。蕭勤學生今天偕同高雄在地藝術家開「高雄挺蕭勤+捍衛Monika權益」記者會，要求政府單位徹查蕭勤基金會的董事組成、金流以及聲稱蕭勤生前即贈與所有作品給基金會是否合法等。

在地藝術家林熺俊、木殘、蘇志徹、管振輝、劉秋兒、陳奕彰、吳孟璋等人都現身力挺活動。劉秋兒說，交誼30年的學生，竟然連見一面都見不到，這是違反人情與人權的。

林熺俊說，高雄藝文圈應該要關切此事，「多年來我們一群人一直為高雄藝術環境努力」，應把這件有計畫性、把一名晚年身體狀況不佳的國際性藝術家作品策略性的「擁有」事件揭示給社會大眾。

根據規定，民間捐助的財團法人，董事相互間有配偶或三親等內親屬之關係者，不得超過總人數1/3。林熺俊說，蕭勤基金會董事比例明顯已違規，現在董事長為吳素琴，包括她的先生、兒子、女兒都在內，「基金會有必要說清楚。」

蕭勤過世後，遺孀莫妮卡恩特柏格（MonikaUnterberger）仍住在高雄，陳浚豪、潘娉玉上月底受莫妮卡妹妹安娜（Anna）委託，要至基金會接莫妮卡未果，基金會與學生持續發生衝突，雙方開記者會控訴、採取法律行動。

陳浚豪今天在記者會播放多段錄音、錄影表示，蕭勤生前才說自己的生活受到控制。陳浚豪說，基金會董事長吳素琴8月初寄信給安娜，要她將莫妮卡接回奧地利，但在週刊報導刊出後出現大轉變，甚至還聲稱莫妮卡失智，基金會要爭取當其監護人。

律師嚴珮菱補充說明，目前已與國際律師合作，協助莫妮卡家人爭取相關權益；針對基金會的部分，相關董事組成、金流、作品可能涉及侵占、背信等，目前持續收集資料，將會提告。