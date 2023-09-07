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回饋家鄉！金門古崗村民董湘玲率獅友捐10萬元襄助社區

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，捐助10萬元襄助當地社區關懷據點的運作。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，捐助10萬元襄助當地社區關懷據點的運作。記者蔡家蓁／攝影

家住金門金城鎮古崗的董湘玲在國中畢業即赴台半工半讀，近年來事業有成，今天特別率高雄市河邊獅子會人員返回故鄉金門公益回饋，捐助10萬元襄助當地社區關懷據點的運作，董湘玲希望此舉能夠拋磚引玉，讓更多人關注離島地區的社區事務及老人照護等議題，大家在行有餘力之際，能多協助社區事務的運作。

高雄市河邊獅子會20多人今天上午專程由台灣飛抵金門，並到古崗村進行公益關懷回饋活動，一行人受到村老董水涼、鄉親董亞宜、董貴緣，以及身兼社區顧問的金門縣議員董森堡等人的熱情歡迎。過程中，會長董湘玲代表高雄市河邊獅子會捐助10萬元給社區發展協會，同時前往供餐廚房與志工媽媽們話家常，瞭解平常共餐業務的運作狀況。

在國中畢業就前往台灣半工半讀的董湘玲表示，她自小出身在小古崗村，後來因為工作及就業關係舉家遷台，因此家人對於家鄉古崗村有很深的情感，年輕時父親與祖母就曾提醒叮嚀她，未來如果事業有成一定要回故鄉古崗看看，為家鄉盡點自己的心力。因此她上任獅子會後，第一個想到的就是回家做公益，這次特別號召會內成員集資捐助社區，希望能協助關懷據點、老人供餐、健康照護等業務工作。

活動中，古崗社區發展協會也特別準備感謝狀及2瓶珍藏十年的「古崗學校校友回娘家」紀念酒回贈給獅子會，感謝他們對於社區業務運作業協助，眾人並在社區前合影留念，為此次公益之行畫下完美句點。

高雄市河邊獅子會20多人今天上午專程由台灣飛抵金門，並到古崗村進行公益關懷回饋活動。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會20多人今天上午專程由台灣飛抵金門，並到古崗村進行公益關懷回饋活動。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，聽社區顧問董森堡講解社區關懷據點的運作。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，聽社區顧問董森堡講解社區關懷據點的運作。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，古崗社區發展協會也特別準備感謝狀及2瓶珍藏十年的「古崗學校校友回娘家」紀念酒回贈給獅子會。記者蔡家蓁／攝影
高雄市河邊獅子會今天到古崗村進行公益關懷回饋活動，古崗社區發展協會也特別準備感謝狀及2瓶珍藏十年的「古崗學校校友回娘家」紀念酒回贈給獅子會。記者蔡家蓁／攝影

獅子會 金門 高雄市

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