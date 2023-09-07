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大學下周開學前旅遊潮 台中飛金門、澎湖載客平均8成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中國際機場昨天和今天都有搭機人潮，飛往金門和澎湖多。記者游振昇／攝影
台中國際機場昨天和今天都有搭機人潮，飛往金門和澎湖多。記者游振昇／攝影

大學下周一開學，有些學生搶在開學前再玩一波，學生和家長一起到外島旅遊，台中國際機場旅客人數多，昨天立榮與華信航空台中往返金門、澎湖載客率平均約8成，到處可看到親子同團畫面。

疫情解封後，出國旅遊人數增加，到外島旅遊也多，交通部長王國材曾到台中交通建設考察時，提出一年內以恢復台中國際機場疫情前14條航線為目標，達到中進中出目標。

今年暑假台中國際機場，國內離島航班常出現一票難求，包括澎湖科大與金門大學也有中部縣市學生就讀，還有金門與澎湖等離島學生回台灣準備開學，台中機場昨天和今天搭機人數多，主要飛往澎湖和金門線。

台中機場表示，台中國際機場航廈整修後煥然一新，各航空公司可優先復飛台中黃金重點航線。

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