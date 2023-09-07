她取暖問「花盆積水開罰合理嗎」 網友一面倒「高雄就是刁民多」

高雄市本土登革熱病例逼近200例，衛生局呼籲民眾清除積水容器，避免孳生病媒蚊，卻有人PO網抱怨，指衛生局選在雨天稽察，再以花盆有積水為由開罰，「積水是雨天造成，這樣罰單合理嗎?」沒想到取暖不成，反被許多網友砲轟，「疫情當前，可以收掉積水容器嗎?」「應頒發病媒蚊愛心大使給你」，衛生局強調，確實在該住戶花盆積水發現孑孓，事證明確，依法可罰1萬5千元。

有網友在臉書爆料公社以「這樣的罰單合理嗎?」發文，近一個禮拜，高雄都是颱風或下雨天，昨早下雨後，稽查人員到其住家外稽查，看了花盆，開單後說要採檢，「下雨這個時候出來視察容器是否有積水？合理嗎？」

PO文者並PO出數張住家前的盆栽照，指他家花盆後面是乾的，前面靠近馬路是濕的，（花盆）前面的積水是因為下雨天造成的，稽查人員怎樣可以這樣指控他們沒有清積水呢？而且還說拒簽還是會寄給你，請問這個是強迫中獎嗎？

這篇文章引發許多網友討論，不過，多是反酸PO文者，「高雄就是刁民多，暖男市長加油！」「恭賀當選友善登革熱病媒蚊愛心大使」、「把會造成積水的任何東西，收起來好嗎？」「只看到人行道堆滿各種物品，應該多開一張堆積雜物影響交通罰單」。