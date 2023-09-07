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她取暖問「花盆積水開罰合理嗎」 網友一面倒「高雄就是刁民多」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
網友PO文問高市府在雨後稽查積水容器且開單告發合理嗎？引發網友討論。圖／翻攝自爆料公社
網友PO文問高市府在雨後稽查積水容器且開單告發合理嗎？引發網友討論。圖／翻攝自爆料公社

高雄市本土登革熱病例逼近200例，衛生局呼籲民眾清除積水容器，避免孳生病媒蚊，卻有人PO網抱怨，指衛生局選在雨天稽察，再以花盆有積水為由開罰，「積水是雨天造成，這樣罰單合理嗎?」沒想到取暖不成，反被許多網友砲轟，「疫情當前，可以收掉積水容器嗎?」「應頒發病媒蚊愛心大使給你」，衛生局強調，確實在該住戶花盆積水發現孑孓，事證明確，依法可罰1萬5千元。

有網友在臉書爆料公社以「這樣的罰單合理嗎?」發文，近一個禮拜，高雄都是颱風或下雨天，昨早下雨後，稽查人員到其住家外稽查，看了花盆，開單後說要採檢，「下雨這個時候出來視察容器是否有積水？合理嗎？」

PO文者並PO出數張住家前的盆栽照，指他家花盆後面是乾的，前面靠近馬路是濕的，（花盆）前面的積水是因為下雨天造成的，稽查人員怎樣可以這樣指控他們沒有清積水呢？而且還說拒簽還是會寄給你，請問這個是強迫中獎嗎？

這篇文章引發許多網友討論，不過，多是反酸PO文者，「高雄就是刁民多，暖男市長加油！」「恭賀當選友善登革熱病媒蚊愛心大使」、「把會造成積水的任何東西，收起來好嗎？」「只看到人行道堆滿各種物品，應該多開一張堆積雜物影響交通罰單」。

衛生局則指，防疫人員昨確實在該PO文住家前花盆，查獲盆底已孳生病媒蚊孑孓，全程均有錄影，事證明確後才開單告發，絕無PO文者所述是因下雨後積水就開罰，依傳染病防治法公私場域所有人應主動積極清除孳生源，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，可處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
衛生局強調已在PO文者住家前的花盆積水查到病媒蚊孑孓，才依此開立罰單。記者吳慧芬／翻攝
網友PO文問高市府在雨後稽查積水容器且開單告發合理嗎？引發網友討論。圖／翻攝自爆料公社
網友PO文問高市府在雨後稽查積水容器且開單告發合理嗎？引發網友討論。圖／翻攝自爆料公社

病媒蚊

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