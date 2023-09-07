周春米率縣府團隊參展國際照顧博覽會 落實在地安老
「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，今起至9日在台北世貿展覽一館開展，屏東縣長周春米率縣府團隊5局處及縣轄內7家長照特約單位參展，展現屏東縣高齡友善長照亮點政策成果及未來政策，與各地照護產業交流，為屏東縣高齡化社會提供跨領域解決方案，結合長照、家居照顧、健康照顧及照顧科技四大子題展，實現在地安老願景。
「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，今年擴大應用場域，搭起各界交流觀摩學習對話的平台，以「長照」與「家」串連社區據點及資源，展示專業師級應用的軟硬體設備服務，發展多元跨領域合作模式，將醫養主題、金融長照服務、創新日照、高齡友善住宅及幸福照顧服務結合，規劃及打造創新型態的照顧產業生態系與共生型社區照顧圈，吸引全台各縣市及國外廠商參展。
縣長周春米表示，屏東縣明年將邁入超高齡社會，首要了解長輩需求，讓預防照顧體系深入社區巷弄。縣府團隊超前布署下，邀集長期照護處、社會處、衛生局、教育處、原民處，以及縣轄內特色日照中心及長照單位等7個單位，一起參與台北國際照顧博覽會，期待中央、地方政府以及民間產學各界共同努力下，發揮「健康促進」與「增加健康餘命」最大效用。
縣府長照處表示，屏東館內分享高齡友善長照成果，推廣「無圍籬共融日照服務」願景、展示行動生活復能車搭配物理治療師宣導與輔具資源中心成果，推行長照服務納入國中技藝教育課程與落實原鄉因地制宜的照顧模式，提升服務涵蓋率與資源布建率，加強未來屏東的長照服務量能，吸引跨縣市業者及人才加入屏東長照產業，打造高齡友善共生照顧生活圈，讓長輩在地安心共老。
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