「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，今起至9日在台北世貿展覽一館開展，屏東縣長周春米率縣府團隊5局處及縣轄內7家長照特約單位參展，展現屏東縣高齡友善長照亮點政策成果及未來政策，與各地照護產業交流，為屏東縣高齡化社會提供跨領域解決方案，結合長照、家居照顧、健康照顧及照顧科技四大子題展，實現在地安老願景。

「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，今年擴大應用場域，搭起各界交流觀摩學習對話的平台，以「長照」與「家」串連社區據點及資源，展示專業師級應用的軟硬體設備服務，發展多元跨領域合作模式，將醫養主題、金融長照服務、創新日照、高齡友善住宅及幸福照顧服務結合，規劃及打造創新型態的照顧產業生態系與共生型社區照顧圈，吸引全台各縣市及國外廠商參展。

縣長周春米表示，屏東縣明年將邁入超高齡社會，首要了解長輩需求，讓預防照顧體系深入社區巷弄。縣府團隊超前布署下，邀集長期照護處、社會處、衛生局、教育處、原民處，以及縣轄內特色日照中心及長照單位等7個單位，一起參與台北國際照顧博覽會，期待中央、地方政府以及民間產學各界共同努力下，發揮「健康促進」與「增加健康餘命」最大效用。