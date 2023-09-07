台東9所學校太陽光電設施遭吹毀 教育處：電力不受影響

海葵颱風重創台東，校園也難逃災損，其中以學校屋頂的太陽能光電設施受損慘重，共計9所學校光電設施必須重建，預估金額破千萬元。教育處表示，將依契約由廠商負責修復。

教育處指出，這9所國中小在這次海葵颱風侵襲中，太陽能光電設施幾乎被吹掀毀損，已經無法正常運作，目前正由廠商盤點個案場損失，並會全力負責修復，希望盡快能完成恢復。

3日海葵颱風中心登陸台東，暴風圈16級瞬間陣風，把校園樹木、設施吹的慘不忍睹，部分學校屋頂太陽能光電設施經不起強風，整片被吹掀翻，地面到處都是面板碎片，甚至屋頂也受損。

「光電面板設置留有空隙，強風灌入才會掀開。」受災學校職員說，學校屋頂的光電面板是一塊塊安裝上去，且非緊貼設置，而是保有空隙支架，所以強風一吹，才會整排掀翻。

不過，對於受損的光電面板，由於是特殊材料不能任意棄置，環保局長郭建成表示光電面板對於環境會有嚴重汙染，因此，已主動連繫校方，協助逆向回收，交由廠商做後續處理。