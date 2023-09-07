金門推出免費0歲胎教指導 助準父母打造良好養胎環境

在少子化風潮下，現在的人生孩子越來越少，也越發注重胎教，胎教該如何進行才正確又有效，金門縣衛生局自9月正式推行0歲胎教指導服務，由專業人員1對1指導懷孕婦女及其家人常見胎教進行方式，讓準爸媽輕鬆學會胎教，推出將近1周，就有不少準爸媽預約，不少人都誇讚這個服務很貼心實用。

大部分人聽到「胎教」這兩個字，都會把它和音樂劃上等號，但其實胎教包含了許多層面，包括胎動時的撫觸、對寶寶說話都是胎教的一環。金門縣衛生局為培養準父母的親職能力，增進親子依附關係，從9月正式推行0歲胎教指導服務，由專業人員指導準父母閱讀胎教及音樂胎教。

金門縣衛生局表示，0歲胎教指導服務地點設置於金湖鎮社會福利服務中心哺集乳室內，備有懷孕生產、胎兒教育訓練、故事繪本等相關書籍，為使孕媽咪能在胎教進行過程中放鬆心情，另準備藍芽故事機，可依孕媽咪喜好播放多首古典胎教音樂。

據了解，當中很受歡迎的有「閱讀胎教」，其實就是透過朗讀書本的方式，讓寶寶參與閱讀的過程，透過朗讀書本內容的過程，不僅讓準父母能放鬆，還能讓寶寶熟識父母的聲音，也能培養閱讀習慣，為後續的育兒做好準備；另市售許多專門給孕婦聽的胎教音樂，以古典樂或放鬆的音樂，然而，胎教音樂不一定要選擇古典音樂，只要是媽咪自己喜歡的音樂即可，藉由優美和諧的健康音樂，母體就會分泌一些好的荷爾蒙，且能調節孕婦血液流量和使神經細胞有興奮作用，進而改善胎盤供血狀況，促進胎兒發育成長。無論哪一種胎教方式，都建議由夫妻與胎兒共同進行的，而非母親一人的事，透過父母親的胎教行為，讓胎兒提早感受到外在的世界，感受到父母的愛與期待。