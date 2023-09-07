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帶你跑入「斯卡羅」劇發生地 健行、路跑結合民謠節10月登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
公視「斯卡羅」熱播，屏東縣政府今年再次舉辦連各歷史場景的「斯卡羅越野健行趣」，不僅結合「恆春半島世界歌謠祭」，還別出心裁設「瑯嶠歷史造型獎」。圖／鐵人三項公司提供
公視「斯卡羅」熱播，屏東縣政府今年再次舉辦連各歷史場景的「斯卡羅越野健行趣」，不僅結合「恆春半島世界歌謠祭」，還別出心裁設「瑯嶠歷史造型獎」。圖／鐵人三項公司提供

公視取材1867年屏東恆春半島「羅妹號事件」前年推出的旗艦劇「斯卡羅」熱播，掀起對半島人文歷史與地理風景的探訪熱，屏東縣政府今年不僅結合「半島世界歌謠祭」，再次舉辦串連各歷史場景的「斯卡羅越野健行趣」，還別出心裁設「瑯嶠歷史造型獎」，鼓勵當天穿著相關歷史服裝參賽，給人「穿越時空」的感覺。

承辦的鐵人三項公司說，10月21日的健行組步行6公里，從恆春東門廣場出發，經過終日有火焰的「出火特別景觀區」，是當初締結「南岬之盟」之地，接著前往恆春八景之一的赤牛嶺，能鳥瞰恆春半島；22日的越野跑組跑14公里，除了有健行路線特色，還結合丘陵與山徑的地貌，一路往斯卡羅的聖山「大尖山」前行，經過瑯嶠十八社四大領導部落之一的「龍鑾社」（南灣）。

鐵人三項公司說，參加斯卡羅健行或越野的民眾，還可前往「半島世界歌謠祭」市集，有林強、毀容姊妹會等人演出、透過當代爵士樂重新編曲的跨時空現聲，還有踩街遊行與跨時空市集等活動；白天參加越野健行活動，用雙腳體驗恆春人文歷史，晚上再到西門廣場的半島世界歌謠祭逛市集，聽音樂作伙搖擺，一日玩遍恆春半島的運動盛事與藝文饗宴。

恆春半島早期有原住民、客家和閩南族群，為讓民眾更能感受古代恆春瑯嶠地區的多元族群融合，主辦單位今年特別設立「瑯嶠歷史造型獎」，鼓勵參加健行和越野跑民眾，賽事當天穿著如斯卡羅勇士、客家農夫、閩南商人、清代官兵等相關歷史服裝，活動結束後可參加票選活動，按讚數最高票可獲五星飯店住宿券。

恆春 越野 屏東縣政府

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