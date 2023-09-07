影／一個高雄兩個世界 高市議會旁社區居民70年無自來水、遇雨則淹
「一個高雄、兩個世界」，真實發生。距離高雄市議會僅約2分鐘車程的鳳山仙公廟附近有個70多年的老社區，當地住著20多戶，70多年來過著沒有自來水、遇雨就淹的生活，居民今舉牌陳情，希望政府幫忙；高市府與水公司則指該社區改善淹水與拉自來水管工程，都需經過私人土地，會再與地主協調。
該社區位於鳳山五甲一路213巷50弄一帶，地勢低窪，當地居民飽受淹水與無自來水之苦，時代力量高市主委林于凱等人今舉行記者會，希望政府看看在高雄市最高民意殿堂市議會的附近，還有居民過著這種「非文明的生活」。
當地鄰長黃文泰表示，他今年74歲，在這個社區出生，但一直過著無自來水的生活，近30年來，該地更是遇水就淹，平日得抽地下水煮飯洗澡，下雨則是要掃屋子內的積水，「這是什麼日子呀？」
林于凱表示，當地因周遭土地漸漸蓋起大樓，卻沒一併加設排水設施，淹水愈來愈嚴重，他實在很難想像，在這個距高雄市議會這麼近，屬於都會區的地方，竟然70多年沒有自來水，當地居民長期飲用屬硬水的自來水，恐有導致結石的隱憂。
林于凱表示，據他了解，當地無自來水是因拉水管會經過私人土地，但自來水法明明有規範，既成道路拉水管，可不經土地所有權人同意施作，沒有這麼困難，希望高雄市府正視居民痛苦，協調水公司接自來水，且改善當地排水問題。
高市水利局表示，經勘查當地巷道為3米寬無尾巷道，因沒有水溝導致下雨會積淹水，由於該處土地為私人所有，後續將請區公所取得土地同意書評估辦理改善。自來水公司第七管理處則指，當地無自來水，除係因私人土地問題外，還有取得合法接水文件問題，將會派員協助。
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