高雄六龜新開地區昨夜山崩落石 預計今天搶通

高雄六龜區新發里高133 線8.5 公里處昨夜11點半左右邊坡土石滑落，造成電桿傾斜、阻斷雙向通行，所幸無人車受困。工務局道工處立即通報台電公司斷電，也配合進行土石清理，全力搶通中。

高雄市六龜警分局表示，一接獲民眾通報六龜區高133線9公里處邊坡土石滑落，即到場拉設封鎖線，並實施交通管制，也透過警廣通知駕駛人。目前這處路段尚可繞道通行，盡速排除中。

新發里長劉俊麟向立委邱議瑩表示，昨晚11點多由新開橋往開不老溫泉區前的道路發生山崩，有持續有落石，要進來新開不老溫泉區的遊客、居民現在暫時不能進出，需繞道從寶來進出。

工務局道工處表示，近日山區連日大雨及強降雨，導致高133 線8.5 K處邊坡土石鬆軟滑落，阻斷面積約2500平方公尺，今早7點已調派機具及人員進行搶修，預計今天能搶通。