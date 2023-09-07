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海葵災損持續 台東雞場缺電逾3千雞隻暴斃

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海葵颱風雖遠去，但台東災損卻持續中，由於數日來的停水停電，導致有養雞場死亡逾3千隻雞，損失數百萬元。記者尤聰光／翻攝
海葵颱風雖遠去，但台東災損卻持續中，由於數日來的停水停電，導致有養雞場死亡逾3千隻雞，損失數百萬元。記者尤聰光／翻攝

海葵颱風雖遠去，但台東災損卻持續中，由於數日來的停水停電，導致有養雞場死亡逾3千隻雞，損失數百萬元。縣府農業處表示，避免產生傳染病和環境汙染發生，將協助處理雞屍問題。

農業處長許家豪說，已從屏東調來一台化製車，並載走35噸雞屍回屏東處理，其他由台東自己的化製車載運處理，另也請本縣垃圾焚化廠在量能允許範圍內協助專案處理，盡速解決雞屍。

由於數日來的停水停電，台電和水公司第一時間全力修復，但在停水電期間，畜產業卻不能一日無水電，因此傳出卑南鄉有養雞場死亡逾3千隻雞，雞屍堆滿場外相當駭人，業者損失數百萬元。

業者指出，養雞場採接近密閉室內飼養，全天都是靠著電力運作製造水簾防止氣味外洩，雞隻也在18度至24度空調環境中生長，但一缺電，溫度改變就會造成雞隻暴斃，所以雞場一天不能沒電。

環保局表示，依據「107年防範非洲豬瘟全國工作會報」所擬相關應變處理規畫，農政單位應依嚴重程度及防疫考量，優先採用就地焚燒掩埋處理，次為送化製廠化製，第3順位送焚化爐處理。

許家豪強調，這次海葵颱風造成全縣的農林、漁畜損失粗估超過7億元，且隨著持續查估金額也將不斷增加，呼籲農民及養殖業者盡快向鄉鎮市公所申辦各項災損救濟補助方案，以利後續作業。

台東縣政府農業處已從屏東調來一台化製車，並載走35噸雞屍回屏東處理，其他由台東自己的化製車載運處理，另也請本縣垃圾焚化廠在量能允許範圍內協助專案處理。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府農業處已從屏東調來一台化製車，並載走35噸雞屍回屏東處理，其他由台東自己的化製車載運處理，另也請本縣垃圾焚化廠在量能允許範圍內協助專案處理。記者尤聰光／翻攝

海葵颱風

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