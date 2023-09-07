高雄仁武出現2處8米長天坑 水利局查出原因與地下水有關

高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷，出現2處各約2.5米寬、8米長，及2米寬、4米長，深度均約1.5米的坑洞。當地居民說，汙水下水道才剛完成沒多久，道路就塌陷租出現天坑。水利局今早表示，研判是地下水湧入污水人孔管線接縫處，導致導致路面掏空下陷，現場立即灌漿填補搶修，確保附近住戶安全。

永仁街附近居民說，昨天下午4時許，就發現永仁街與永新五街口的路面出現裂痕，到晚間6時許，街口的電線桿周邊突然塌陷，居民擔心繼續擴大會波及民宅，市議員黃飛鳳接獲通知趕往現場，並通報知相關單位到場協處，

路面塌陷的發生位置就在電線桿周圍，為避免電線桿倒塌造成停電意外，台灣電力公司鳳山營業處派員前往現場，暫以吊桿支撐固定電線桿。警方也派人到場封閉路口。

市議員邱俊憲昨晚也趕抵現場關心，邱俊憲說，當地有水利局汙水幹管工程，居民懷疑是汙水接管工程造成湧水狀況，導致土壤掏空，造成路面塌陷，他已要求水利局先調度人員來阻止塌陷處繼續擴大，不要讓居民有安全上的疑慮，並要求市政府要查明原因，確保道路安全。

水利局說，永仁街與永新五街口路面昨晚6時許塌陷，出現2處坑洞，比較大的坑洞2.5米寬、8米長，另一個坑洞2米寬、4米長，深度均約1.5米，經水利局會同相關管線單位立即到場確認，因路面下陷處鄰近污水管線，由水利局緊急調派人員及機具至現場處置，並確認下陷原因。