快訊

12星座被欺負這樣反擊！白羊幼稚回嗆、巨蟹情勒、這星座列復仇計畫…然後忘光光

開箱國軍最大的兩棲艦艇 揭密下沉與浮揚的拿手絕活

影／單車翁闖越屏東大埔平交道 遭列車撞上慘死、多班列車延誤

高雄仁武出現2處8米長天坑 水利局查出原因與地下水有關

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
水利局在今天凌晨2時30分許完成人孔內部接縫處止水作業，及人孔外部周圍進行地質改良，目前正進行路面澆置及修復。圖／水利局提供
水利局在今天凌晨2時30分許完成人孔內部接縫處止水作業，及人孔外部周圍進行地質改良，目前正進行路面澆置及修復。圖／水利局提供

高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷，出現2處各約2.5米寬、8米長，及2米寬、4米長，深度均約1.5米的坑洞。當地居民說，汙水下水道才剛完成沒多久，道路就塌陷租出現天坑。水利局今早表示，研判是地下水湧入污水人孔管線接縫處，導致導致路面掏空下陷，現場立即灌漿填補搶修，確保附近住戶安全。

永仁街附近居民說，昨天下午4時許，就發現永仁街與永新五街口的路面出現裂痕，到晚間6時許，街口的電線桿周邊突然塌陷，居民擔心繼續擴大會波及民宅，市議員黃飛鳳接獲通知趕往現場，並通報知相關單位到場協處，

路面塌陷的發生位置就在電線桿周圍，為避免電線桿倒塌造成停電意外，台灣電力公司鳳山營業處派員前往現場，暫以吊桿支撐固定電線桿。警方也派人到場封閉路口。

市議員邱俊憲昨晚也趕抵現場關心，邱俊憲說，當地有水利局汙水幹管工程，居民懷疑是汙水接管工程造成湧水狀況，導致土壤掏空，造成路面塌陷，他已要求水利局先調度人員來阻止塌陷處繼續擴大，不要讓居民有安全上的疑慮，並要求市政府要查明原因，確保道路安全。

水利局說，永仁街與永新五街口路面昨晚6時許塌陷，出現2處坑洞，比較大的坑洞2.5米寬、8米長，另一個坑洞2米寬、4米長，深度均約1.5米，經水利局會同相關管線單位立即到場確認，因路面下陷處鄰近污水管線，由水利局緊急調派人員及機具至現場處置，並確認下陷原因。

水利局表示，經開挖查看，研判是地下水湧入污水人孔跌落管接縫處，導致路面掏空下陷，水利局現場立即灌漿填補搶修，確保附近住戶安全，在今天凌晨2時30分許完成人孔內部接縫處止水作業，及人孔外部周圍進行地質改良，目前正進行路面澆置及修復，後續水利局將就該路段鄰近污水管線及設施全面檢視，避免未來類似情事發生。

水利局派人在永仁街與永新五街口路面塌陷處，連夜灌漿填補搶修，確保附近住戶安全。圖／水利局提供
水利局派人在永仁街與永新五街口路面塌陷處，連夜灌漿填補搶修，確保附近住戶安全。圖／水利局提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口路面塌陷處鄰近電線杆。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口路面塌陷處鄰近電線杆。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷。圖／讀者提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷，出現2處坑洞。圖／水利局提供
高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷，出現2處坑洞。圖／水利局提供

延伸閱讀

高雄暗夜電桿路面坍塌「天坑」 疑有不明水源沖刷地基

花敬群盛讚豐邑最適合開發 邱顯智批忘記竹北天坑教訓

滿潮海水倒灌水淹安平馬路 水利局嚴陣找解方

高雄旗津今晨海水倒灌 部分街道淹水5公分

相關新聞

土石流警戒區部落遷村卡關5年 居民嘆：難道等屋塌了才要遷

屏東恆春半島滿州分水嶺部落被劃為水土保持紅色警戒區，居民每遇颱風和豪大雨警報就要預防性撤離，8月以來已撤離3次，居民抱怨...

黃捷Po十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，隨團的高雄市長陳其邁此行也與史國首都姆巴巴內市（Mbabane）締結姊妹市，高雄...

海葵災損持續 台東雞場缺電逾3千雞隻暴斃

海葵颱風雖遠去，但台東災損卻持續中，由於數日來的停水停電，導致有養雞場死亡逾3千隻雞，損失數百萬元。縣府農業處表示，避免...

高雄仁武出現2處8米長天坑 水利局查出原因與地下水有關

高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨日下午6時許路面突然塌陷，出現2處各約2.5米寬、8米長，及2米寬、4米長，深度均約1...

大立頂樓海盜船上聽表演 TTXC台版迪士尼超限時特別企畫

在海盜船上聽表演！文化部、數位發展部與高雄市政府，十月將在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」。高雄市文化局新推出城...

名字有麗、香、苑或身分證號兩個5 到高雄福華有優惠

身分證快拿出來對！高雄高雄福華大飯店5樓麗香苑自助餐及30樓Smile One精緻涮涮鍋分別祭出身分證優惠及龍蝦餐活動，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦