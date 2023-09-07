大立頂樓海盜船上聽表演 TTXC台版迪士尼超限時特別企畫
在海盜船上聽表演！文化部、數位發展部與高雄市政府，十月將在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」。高雄市文化局新推出城市企畫新品牌「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」，首波以高雄現存開業最久的百貨、承載童年回憶的大立空中樂園為演出場地，打造單日限定版空中LIVE HOUSE。8日開賣。
主辦單位今天公布三組出演卡司，包括金曲歌王Leo王、金曲34最佳台語男歌手入圍的周自從，還有集結「盪在空中」、「濁水溪公社」等經典樂手組成的樂團-庵心自在所，以國語及閩南語方言為主要語言創作，不論是搖滾還是饒舌，雷鬼或是流行，呈現台灣創作樂團的多元且迷人的樣貌。
文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會要讓民眾體驗最尖端的科技潮流，更希望有深度的文化內容。文化部特別以「國家語言整體發展方案」支持，要民眾在充滿回憶的娛樂場域，在演出中體會台灣多元的文化魅力。
高雄市長陳其邁表示，1984年開幕的大立百貨，見證了高雄商圈發展近40年，承載了高雄人許多共同的兒時回憶，頂樓的露天空遊憩設施更是當時高雄首屈一指的豪華景點。這次活動直接將舞台搭進樂園裡，配上高雄獨家城市夜景，絕對是絕無僅有的一場時空回憶。
聽到空中LIVE HOUSE消息的民眾在社群討論，「在海盜船上看表演不會太刺激嗎？」「天啊！這個場地也令人太懷念了 」、「這次在旋轉木馬要從YA改比ROCK！」
高市府文化局王文翠局長說明，本次活動策畫特別讓高雄各個有故事、有回憶的民生場景能夠與音樂活動結合，創造不一樣的文化體驗。高雄的文化與台語方言關係，就等於高雄人的日常，音樂演出總是能最直接的傳達真實的情感。
文化局表示，「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」系列活動，四大企畫主題為「 從台韓音樂到選物美食：一次選取新增至我的最愛」、「 建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP !!! 」、「 傳送到頂樓的樂園派對IN! 來場盪在空中的音樂LIVE」、「 是KTV包廂還是觀光巴士? 那就重新命名為「K歌巴士」吧」，共邀請29組來自韓國、日本、台灣的獨立音樂表演者出演。相關資訊可上TTXC台灣文化科技大會官網 https://ttxc.tw/查詢。9月8日中午12時於OPENTIX售票系統開賣，單人票499元限量販售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言