大立頂樓海盜船上聽表演 TTXC台版迪士尼超限時特別企畫

在海盜船上聽表演！文化部、數位發展部與高雄市政府，十月將在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」。高雄市文化局新推出城市企畫新品牌「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」，首波以高雄現存開業最久的百貨、承載童年回憶的大立空中樂園為演出場地，打造單日限定版空中LIVE HOUSE。8日開賣。

主辦單位今天公布三組出演卡司，包括金曲歌王Leo王、金曲34最佳台語男歌手入圍的周自從，還有集結「盪在空中」、「濁水溪公社」等經典樂手組成的樂團-庵心自在所，以國語及閩南語方言為主要語言創作，不論是搖滾還是饒舌，雷鬼或是流行，呈現台灣創作樂團的多元且迷人的樣貌。

文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會要讓民眾體驗最尖端的科技潮流，更希望有深度的文化內容。文化部特別以「國家語言整體發展方案」支持，要民眾在充滿回憶的娛樂場域，在演出中體會台灣多元的文化魅力。

高雄市長陳其邁表示，1984年開幕的大立百貨，見證了高雄商圈發展近40年，承載了高雄人許多共同的兒時回憶，頂樓的露天空遊憩設施更是當時高雄首屈一指的豪華景點。這次活動直接將舞台搭進樂園裡，配上高雄獨家城市夜景，絕對是絕無僅有的一場時空回憶。

聽到空中LIVE HOUSE消息的民眾在社群討論，「在海盜船上看表演不會太刺激嗎？」「天啊！這個場地也令人太懷念了 」、「這次在旋轉木馬要從YA改比ROCK！」

高市府文化局王文翠局長說明，本次活動策畫特別讓高雄各個有故事、有回憶的民生場景能夠與音樂活動結合，創造不一樣的文化體驗。高雄的文化與台語方言關係，就等於高雄人的日常，音樂演出總是能最直接的傳達真實的情感。