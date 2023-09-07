《咒術迴戰展》台灣最終站閉展倒數 駁二展至10月10日

《咒術迴戰》動畫第二季熱播中，精彩轉折情節令人熱血沸騰。日本官方咒術迴戰展台灣最終站就在高雄，展覽進入閉展倒數，10月10日前把握機會到駁二大勇P3倉庫參觀。現場可以和人氣角色1：1等身模型互動合影，一起跟最強咒術師五條悟領域展開，動漫迷千萬別錯過！

「咒術迴戰展」展出上百件動畫美術手稿，並打造7米寬巨型投影，讓民眾近距離沉浸在動畫裡。台灣限定拍照區規畫3大人氣角色等身模型，包含虎杖悠仁、五條悟以及詛咒之王兩面宿儺，還有高雄限定「術式拍照亭」，讓人化身主角一次拍個過癮，瞬間置身咒術世界。

紀念品商店特別推出高雄獨家商品優惠，包含日本進口手稿週邊、名言鑰匙圈、搖搖立牌、壓克力杯墊、小抱枕吊飾、方形胸章、相框磁鐵、海報T恤等。展覽每日前30名持票入場可獲得五條悟教師證，其餘隨機贈送角色學生證。前述贈送不含貴賓票、邀請卡、免票孩童。