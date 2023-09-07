2023屏東中秋公益伴手禮 慢半拍的好心意

屏東縣政府推薦最溫暖、手工製作的中秋好禮，縣內7個身心障礙福利團體與庇護工場推出的秋節伴手禮，「慢半拍的好心意」，縣長周春米呼籲公私部門踴躍認購，期待今年總銷量可達1萬盒以上，在致贈親朋好友表達祝福之餘，肯定身障朋友努力的成果。

周春米說，身障機構社團平日規畫符合身障青年活動課程與作息，藉由老師指導的過程，一步一腳印地完成每個步驟，看似簡單的秤餡料、切皂塊等動作，障礙青年需比一般人花好幾倍的時間學習，反覆不停的練習，為的就是要「學會」，將最優質的商品呈現給大家，現場各項產品由身心障礙青年自己努力製作，期盼大家將愛心化為實際行動，表達對身障朋友支持。

周春米說，疫情退散、萬物復甦，感謝身障機構社團的努力與堅持，讓比較辛苦的身障朋友有所依靠，縣府團隊今年除幫忙印製產品DM及製作宣傳影片，也率先訂購300盒的中秋伴手禮，也會增加至500盒，以實際行動支持，呼籲社會大眾購買身障者用心做伴手禮，送給最摯愛的家人朋友，同時也是支持身障者自立發展。

社會處分享，阿哲是個中度智能障礙的青年，為經濟弱勢家庭，居住老舊破損房舍，家中亦有身障手足及年邁母親，支持系統薄弱，由於認知能力不足，長期待在家中導致身體功能日漸退化，互動能力弱，到小作所後，展開新的學習歷程「原來我也可以學會」，加上老師支持，經歷多次失敗，最終將這慢半拍的心意揉入麵糰裡，每一口都蘊藏真誠努力的味道。