高雄暗夜電桿路面坍塌「天坑」 疑有不明水源沖刷地基

高雄仁武區今晚9時30分許，有民眾發現出現一個大天坑，地點就在永新五街及永仁街路口旁電線桿周邊，高雄市議員黃飛鳳獲報隨即到場關心，並通知相關單位到場協處，目前高市府水利局已調派機具在場開挖釐清下陷肇因。

由於，天坑發生位置就在電線桿周圍，為避免電線桿倒塌造成停電意外，台灣電力公司鳳山營業處派員前往現場，暫以吊桿支撐固定電線桿。至於，地層下陷肇因，水利局人員正在現場以管挖機具進行開挖調查。