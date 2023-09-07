屏東文創接軌國際 赴日參展獲青睞

2023東京國際禮品展昨起至8日在日本東京有明國際展覽館登場，屏東縣政府首度攜手17家品牌業者參展，以「屏味PINGTUNG ORIGINAL 」為核心展出逾70件文創商品，從生活工藝到食品，凸顯屏東產業文化與美學設計力，開展首日吸引不少日本買家青睞。

第96屆東京國際禮品展參展數近3000家，比上屆更盛大。文化處長吳明榮說，東京國際禮品展是日本最大、最具指標性禮品及生活用品展，是台灣禮品產業拓銷日本及亞洲禮品市場平台。

屏東館是台灣館參展單位唯一縣市政府，這次以「屏味PINGTUNG ORIGINAL」為概念，參展品牌有iStudio COLOR、ONE SHOE望秀好勝利商號、VUVU MADE有山手製造、復興肉酥特製蛋捲、廣妹來金精釀醬油，芒果好吃、南國紅逗、必勝烘焙、多麥綠烘焙、長安製麵、有魚學堂、東寶黑豬肉棧、TC巧舖、小雨果巧克力、喜樂可可咖啡園、可可雅米巧克力工坊、御巧可可巧克力坊。

貿協東京台貿中心主任鄧之誠稱讚，屏東商品很有創意、很棒；大阪「CEMENT PRODUCE DESIGN」設計公司社長金谷勉品嘗蓮霧果乾後，更以中文驚呼「非常好吃」

文化處表示，紅豆、芒果、醬油等化身伴手禮，帶來視覺與味蕾相遇，手染布料製作文青風布包、手工草編鞋、原住民元素生活工藝，都讓買家驚豔。