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前鎮道路龜裂百米 高市府：已修復

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
李明璇在凱旋夜市旁看到道路龜裂，破損寬度手指兩節能輕鬆伸入。圖／李明璇提供
李明璇在凱旋夜市旁看到道路龜裂，破損寬度手指兩節能輕鬆伸入。圖／李明璇提供

高雄市前鎮區瑞田街近日出現約100公尺嚴重道路龜裂，國民黨立委參選人李明璇前天深夜發現，龜裂寬度手指兩節都能輕鬆伸進去，路面突起約3公分，擔心造成機車事故，通知相關單位並貼文提醒；市府工務局昨勘查後表示，是因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，廠商昨已修復。

「是地震？還是颱風大雨造成？」國民黨高雄市第8選區立委參選人李明璇說，魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞，萬一是管線或箱涵破損、滲漏水挾帶土壤流失，造成嚴重意外怎麼辦？

李明璇說，除提醒住附近居民也已通知議員、里長，聯絡相關單位盡快處理，但願高雄路平不是「奢求」，給市民一條安全回家的路。

前鎮區瑞竹里長許益彰表示，道路龜裂有許多原因，道路旁邊凱旋四路下也有水利局箱涵，可能是颱風、豪雨加上附近建案施工，造成道路龜裂，經里幹事通報，建案廠商已將道路鋪平，里辦公室會加強巡邏，發現問題立即通報處理。

工務局表示，昨接獲通報立即派員到場勘查，經查是因打設鋼版樁振動造成路面破損，經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商完成修復並持續監測。

李明璇 颱風

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