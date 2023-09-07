聽新聞
test
0:00 / 0:00
前鎮道路龜裂百米 高市府：已修復
高雄市前鎮區瑞田街近日出現約100公尺嚴重道路龜裂，國民黨立委參選人李明璇前天深夜發現，龜裂寬度手指兩節都能輕鬆伸進去，路面突起約3公分，擔心造成機車事故，通知相關單位並貼文提醒；市府工務局昨勘查後表示，是因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，廠商昨已修復。
「是地震？還是颱風大雨造成？」國民黨高雄市第8選區立委參選人李明璇說，魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞，萬一是管線或箱涵破損、滲漏水挾帶土壤流失，造成嚴重意外怎麼辦？
李明璇說，除提醒住附近居民也已通知議員、里長，聯絡相關單位盡快處理，但願高雄路平不是「奢求」，給市民一條安全回家的路。
前鎮區瑞竹里長許益彰表示，道路龜裂有許多原因，道路旁邊凱旋四路下也有水利局箱涵，可能是颱風、豪雨加上附近建案施工，造成道路龜裂，經里幹事通報，建案廠商已將道路鋪平，里辦公室會加強巡邏，發現問題立即通報處理。
工務局表示，昨接獲通報立即派員到場勘查，經查是因打設鋼版樁振動造成路面破損，經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商完成修復並持續監測。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言