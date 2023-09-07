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想靠觀光爭取活路 大樹人爭取台29線建輕軌

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
大樹區竹寮取水站逾百年歷史，是台灣水道設施重要歷史遺產。圖／讀者提供
大樹區竹寮取水站逾百年歷史，是台灣水道設施重要歷史遺產。圖／讀者提供

高雄市大樹區居民多以務農維生，近年青壯年為工作多移往市區，人口愈來愈少。市議員黃飛鳳說，大樹南區有舊鐵橋、三和瓦窯、莊家古厝、台灣鳳梨工場、竹寮取水站等景點都在台29線沿線，籲市府爭取經費在台29線建設輕軌，串聯大樹區觀光景點，帶動地方活水。

高雄市捷運局表示，捷運路線推動必須依交通部頒布的大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，議員的建議將納入高雄都會區大眾捷運系統整體路網規畫案檢討評估。

黃飛鳳昨邀請市府相關局處、文史工作者、大樹區居民辦「南大樹區觀光資源整合活化」公聽會，黃飛鳳說，許多觀光客到大社區的九曲堂火車站後，多半搭巴士前往大樹北區的佛陀紀念館、義大世界，卻忽略大樹南區景點。

黃飛鳳說，市府蓋輕軌會考慮運量，但她認為重點是觀光帶來的產業升級，若輕軌蓋好，遊客可搭輕軌到大樹各景點旅遊，可活化社區經濟。

高雄市大樹文史協會常務理事莊毅冠說，大樹區南、北距離約17公里，遊客很少進入大樹社區深度旅遊，若有輕軌串聯大樹區南北，即使留下1成觀光客，「1年可增加數千名遊客！」

輕軌 捷運 高雄市

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