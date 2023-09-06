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高雄支援救災人員、機具今晚開抵台東 車窗貼著「台東加油！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
高雄市調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力抵達台東，縣長饒慶鈴（右三）致詞迎接車隊到來。記者徐白櫻／攝影
高雄市調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力抵達台東，縣長饒慶鈴（右三）致詞迎接車隊到來。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風3日重創台東，至今仍有眾多傾倒路樹無力清運，台東縣長饒慶鈴向中央申請百名臨時人力。高雄市長陳其邁得知台東需要重機具及清潔人力，越洋調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力支援台東，今晚已經抵達。饒慶鈴出面迎接車隊，感謝陳其邁促成「縣市共榮」。

晚間7點30分左右，高雄市環保局長張瑞琿及工務局長楊欽富領軍，支援車隊陸續抵達棒球場，還有人在車窗張貼「台東加油」字樣。車上人員連晚餐都沒吃，一路從高雄驅車抵達台東，預計支援5天，高雄市自行負擔所有支出。

高雄市環保局長張瑞琿說，全體人員及機具交由台東縣環保局分配運用，希望在最短時間協助台東恢復市容環境。

台東縣環保局長郭建成表示，衷心感謝高雄市的支援，此次台東海岸線及縱谷線受災都很嚴重，行道樹、森林公園及校園的環境清理尚未完成，迫切需要大型機具及人力，明天開始前進8個鄉鎮市分頭進行災後復原。

為感謝高雄市的支援人力，台東縣長饒慶鈴（左）逐一致贈台東特產地瓜酥表達心意。記者徐白櫻／攝影
為感謝高雄市的支援人力，台東縣長饒慶鈴（左）逐一致贈台東特產地瓜酥表達心意。記者徐白櫻／攝影
高雄市府支援機具及人力，抓斗車的車窗有「台東加油」4個大字。記者徐白櫻／攝影
高雄市府支援機具及人力，抓斗車的車窗有「台東加油」4個大字。記者徐白櫻／攝影
高雄市調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力抵達台東。記者徐白櫻／攝影
高雄市調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力抵達台東。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風 陳其邁 饒慶鈴

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