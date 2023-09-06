高雄支援救災人員、機具今晚開抵台東 車窗貼著「台東加油！」
海葵颱風3日重創台東，至今仍有眾多傾倒路樹無力清運，台東縣長饒慶鈴向中央申請百名臨時人力。高雄市長陳其邁得知台東需要重機具及清潔人力，越洋調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力支援台東，今晚已經抵達。饒慶鈴出面迎接車隊，感謝陳其邁促成「縣市共榮」。
晚間7點30分左右，高雄市環保局長張瑞琿及工務局長楊欽富領軍，支援車隊陸續抵達棒球場，還有人在車窗張貼「台東加油」字樣。車上人員連晚餐都沒吃，一路從高雄驅車抵達台東，預計支援5天，高雄市自行負擔所有支出。
高雄市環保局長張瑞琿說，全體人員及機具交由台東縣環保局分配運用，希望在最短時間協助台東恢復市容環境。
台東縣環保局長郭建成表示，衷心感謝高雄市的支援，此次台東海岸線及縱谷線受災都很嚴重，行道樹、森林公園及校園的環境清理尚未完成，迫切需要大型機具及人力，明天開始前進8個鄉鎮市分頭進行災後復原。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言