高雄支援救災人員、機具今晚開抵台東 車窗貼著「台東加油！」

海葵颱風3日重創台東，至今仍有眾多傾倒路樹無力清運，台東縣長饒慶鈴向中央申請百名臨時人力。高雄市長陳其邁得知台東需要重機具及清潔人力，越洋調度32輛抓斗車、高空作業車、運土卡車及80名清潔人力支援台東，今晚已經抵達。饒慶鈴出面迎接車隊，感謝陳其邁促成「縣市共榮」。

晚間7點30分左右，高雄市環保局長張瑞琿及工務局長楊欽富領軍，支援車隊陸續抵達棒球場，還有人在車窗張貼「台東加油」字樣。車上人員連晚餐都沒吃，一路從高雄驅車抵達台東，預計支援5天，高雄市自行負擔所有支出。

高雄市環保局長張瑞琿說，全體人員及機具交由台東縣環保局分配運用，希望在最短時間協助台東恢復市容環境。