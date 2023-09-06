農業生產區轉型拚觀光 高市議員爭取大樹區蓋輕軌串連南北

高雄市大樹區居民大多務農，青壯年為了工作多移往市區居住，導致人口越來越少，市議員黃飛鳳今在議會舉辦南大樹區觀光資源整合活化公聽會，邀請市府相關局處、大樹區居民討論如何藉由觀光走出另一條活路。黃飛鳳說，希望市府爭取經費在省道台29線建設輕軌，串聯起大樹區景點，讓深度旅遊帶來更多觀光客。

高雄市捷運局表示，捷運路線推動須依交通部頒布的大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，各捷運路線將先納入大眾捷運系統整體路網評估，成為優先興建路線後，再依審查作業要點規定依序辦理可行性研究、綜合規畫及施工前準備等3階段作業，議員的建議將納入高雄都會區大眾捷運系統整體路網規畫案檢討評估。

黃飛鳳說，大樹南區有舊鐵橋、三和瓦窯、莊家古厝、臺灣鳳梨工場、竹寮取水站等景點，相當具有觀光價值，而且都在省道台29線沿線，目前觀光客到大社區九曲堂火車站後，多半搭巴士直接前往大樹北區的佛陀紀念館、義大世界，忽略掉大樹南區的景點。

黃飛鳳表示，基於觀光考量，希望市府能在省道台29線蓋輕軌，市府或許會考慮運量、擔心輕軌營運，但她把重點放在觀光帶來的產業升級，如果輕軌蓋好，遊客可搭輕軌在大樹各景點旅遊，也能帶動活化社區經濟。

大樹文史協會常務理事莊毅冠說，大樹南區的古蹟、觀光景點，分布在方圓2公里左右的區域，目前遊客可靠共享自行車代步，但台29線有大車行駛，若要靠自行車，需考慮安全性的問題。