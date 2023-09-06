聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄本土登革熱今新增12例 這一區最嚴重
高雄市今新增登革熱本土個案12例，分布鳳山、楠梓、大寮、仁武、路竹、左營與內門7個行政區，其中鳳山有4例，當中含一家三口都染疫，防疫人員已展開疫調與滅蚊工作，呼籲民眾雨後快清除積水容器。
高市衛生局表示，高雄今年已累計176例本土病例，今新增12例，發病期間介於8月31日至9月4日，分別為鳳山區4例、楠梓區3例、大寮區、仁武區、路竹區、左營區、內門區各1例。
經疫調發現鳳山、楠梓、路竹各1例發病前具台南活動史，而鳳山另3例為家庭群聚，楠梓1案為昨日公布鼓山區個案工作地擴大採檢發現，其餘個案感染源待釐清。
高市衛生局指，防疫團隊均已規畫住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，也請民眾依通知配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言