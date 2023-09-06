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高雄本土登革熱今新增12例 這一區最嚴重

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員在鳳山區大樓中庭盆栽區進行蚊子孳生源疫調。記者吳慧芬／翻攝
防疫人員在鳳山區大樓中庭盆栽區進行蚊子孳生源疫調。記者吳慧芬／翻攝

高雄市今新增登革熱本土個案12例，分布鳳山、楠梓、大寮、仁武、路竹、左營與內門7個行政區，其中鳳山有4例，當中含一家三口都染疫，防疫人員已展開疫調與滅蚊工作，呼籲民眾雨後快清除積水容器。

高市衛生局表示，高雄今年已累計176例本土病例，今新增12例，發病期間介於8月31日至9月4日，分別為鳳山區4例、楠梓區3例、大寮區、仁武區、路竹區、左營區、內門區各1例。

經疫調發現鳳山、楠梓、路竹各1例發病前具台南活動史，而鳳山另3例為家庭群聚，楠梓1案為昨日公布鼓山區個案工作地擴大採檢發現，其餘個案感染源待釐清。

高市衛生局指，防疫團隊均已規畫住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，也請民眾依通知配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

衛生局 登革熱 高雄市

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