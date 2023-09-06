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華山金城天使站歡慶11周年 感恩會融入運動會長輩超嗨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
華山基金會金城天使站今天歡喜慶祝成立11年，並感謝一路支持的志工與贊助廠商。圖／讀者提供
華山基金會金城天使站今天歡喜慶祝成立11年，並感謝一路支持的志工與贊助廠商。圖／讀者提供

金城天使站是華山基金會於金門第一個設立的天使站，迄今設站已屆滿11年，累積服務218位弱勢長輩，為感謝社會大眾及在地企業長年支持與鼓勵，得以順利擴展服務，金城天使站今天在金門縣家庭照顧者支持服務據點舉辦「健康活力一生一世」建站11周年感恩茶會，活動融入運動會元素，讓長輩動起來，現場氣氛超嗨。

金城天使站長鄭安順表示， 此次的感恩茶會特地結合小型運動會，相當歡喜許多長輩願意走出家門與人互動，同時藉由遊戲方式，讓長輩活絡筋骨開闊身心，展現老寶貝的活力。

現場並以影片呈現過往的服務，不只記錄了長輩的點滴與故事，也留下義工及善士默默付出的足跡，透過這個機會與長輩攜手感謝所有義工、善士的無私奉獻及回顧11年來精采的服務歷程與成果，因為有大家，金城天使站才能不斷成長，有能力服務更多的弱勢長輩。

最後在感恩時刻，用歡樂的生日快樂歌為金城天使站11週年慶生，也期待有更多愛老人的民眾加入，一同關懷社區孤老，讓這群曾為台灣辛苦打拼的老人，可以在地安養晚年。

據了解，華山基金會於101年開始在金門設立天使站展開服務，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、陪同就醫、護甲、年節關懷、促進社會參與等。金門地區目前服務約180位長輩，因地處偏鄉資源始終不足，現正進行「愛老人 中秋亮起來」公益活動，中秋關懷禮每份350元(含月餅、按摩搥、麥片、麵條、罐頭、手作半月背包等…)，期盼社會大眾支持，在中秋節前夕可以將關懷禮送至長輩家，陪伴長輩溫暖過節。愛心專線：(082)322-653鄭先生。

華山基金會金城天使站今天歡喜慶祝成立11年，並感謝一路支持的志工與贊助廠商。圖／讀者提供
華山基金會金城天使站今天歡喜慶祝成立11年，並感謝一路支持的志工與贊助廠商。圖／讀者提供
金城天使站是華山基金會在金門第一個設立的天使站，設站至今已屆滿11年，今天辦慶生會。圖／讀者提供
金城天使站是華山基金會在金門第一個設立的天使站，設站至今已屆滿11年，今天辦慶生會。圖／讀者提供

長輩 金門 中秋節

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