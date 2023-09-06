高雄衛武營韋伯歌劇《魔彈射手》 再現德意志浪漫主義先驅

衛武營國家藝術文化中心聯手奧地利茵斯布魯克劇院、台北市立交響樂團，跨國共製歌劇《魔彈射手》，9月8日至10日在衛武營歌劇院全台首演。這部歌劇出自「德意志歌劇之父」韋伯之手，開拓出德國浪漫主義歌劇新流派，內容搞鬼又耍浪漫，此版本對白部分，大量以法國作曲家白遼士創作的宣敘調取代。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營每年的旗艦歌劇，是藝文愛好者必訪的音樂盛宴。今年推出的《魔彈射手》，是韋伯經典作品之一，被譽為德國歌劇里程碑，深深影響後世許多音樂家如華格納等人的創作。在當時以法國、義大利歌劇為主流的氛圍下，讓世人看見歌劇的嶄新面貌。

《魔彈射手》情節描述年輕獵人馬克斯，為在試射大會獲勝以迎娶森林守巡長女兒亞嘉特，不惜把靈魂賣給魔鬼，換取7顆百發百中的魔彈。故事中女主角亞嘉特、亞嘉特的妹妹安、男主角馬克斯和邪惡獵人卡斯巴，4位角色個性截然不同，音樂設定也大相逕庭，不僅可聽到兩位女高音相互較勁，還有精彩的管弦樂配器，讓音樂呈現邪惡黑暗與希望明亮的顯著對立。第二幕終曲馬克斯狼谷求魔彈的段落，以音樂鋪陳出緊張詭譎氛圍，被視為後世影視恐怖片配樂先河。

韋伯身處的18世紀幾乎是義大利歌劇的天下，他為讓外界對德國歌劇刮目相看，便以德國民間故事中的《魔彈射手》譜寫歌劇，運用他最熟悉的德國民族音樂搭配創新手法，此劇1821年在柏林皇家歌劇院首次上演大獲好評，也讓德國歌劇開始活躍於歐洲各大歌劇院。

當年韋伯原本考量演出效果，將原劇開頭「鋪梗」的場景刪除，導演約翰尼斯‧萊特麥爾Johannes REITMEIER在這次製作中，安排以對白形式呈現，方便觀眾更能了解劇情發展的因果關係。他並試圖在當代風格與德意志浪漫派風中，取得一個平衡。

簡文彬表示，這次的《魔彈射手》在對白部分，大量以法國作曲家白遼士創作的宣敘調取代，不過口白對話元素對德國歌劇非常重要，因此仍保留部分德語對白，以更貼近德語歌劇的形式，作為最終的呈現版本。