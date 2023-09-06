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鼓勵長輩走出家門學習 金門樂活學堂今開學

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，縣長陳福海展示書包內的物品。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，縣長陳福海展示書包內的物品。記者蔡家蓁／攝影

金門縣衛生局辧理「獎助使用社區式長照服務-背著書包上學去樂活學堂試辦計畫」，今天舉行開學典禮，由縣長陳福海主持，縣內各「樂活學堂」(日間照顧中心)單位工作人員與多位阿公阿嬤代表共同出席，陳福海也鼓勵長輩要走入「樂活學堂」日間照顧中心上學，多接觸人群，學習更多新知識。

縣府今天假縣府新聞發佈室舉辦「樂活學堂」開學典禮發佈會，由陳福海主持，衛生局蔡建鑫局長、副局長李金治及金門各「樂活學堂」單位代表出席。

陳福海表示「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者皆有所養」是他重要的施政理念，為實踐讓服務使用者能夠在他所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，金門已完成「一國中學區一日照」政策，責成衛生局強化各日照中心的功能，並讓日照中心服務再升級，以增加長者使用意願，並提供在日常生活中需要協助的失能或失智者的長輩，一個可近性的社區式照顧服務。

陳福海說，日間照顧中心如同「學堂」提供了生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等個別化、多元化的照顧服務，讓長輩白天可以輕鬆自在去學堂上學，接受良好的專業照護，傍晚則回家與家人共享天倫之樂，除了減輕家人照顧負擔外，也讓長輩擁有幸福的家庭生活。

據了解，金門「樂活學堂」計有6家，分別為金湖鎮的財團法人晨光社會福利基金會附設私立金湖社區長照機構（金湖樂活學堂）、衛生福利部金門醫院綜合長照機構（金醫樂活學堂）；金沙鎮的智善長照股份有限公司附設私立蜻蜓社區長照機構（蜻蜓樂活學堂）；金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構（珠山樂活學堂）；金寧鄉的社團法人愛福家協會附設私立安岐社區長照機構（安岐樂活學堂）及烈嶼鄉的私立烈嶼鄉西方社區式服務長期照顧服務機構（烈嶼樂活學堂），可收托最大規模達122人。

蔡建鑫也指出，後續各樂活學堂也將聯合辦理「樂活學堂運動會」系列活動，使日照服務再升級，同時也鼓勵日常生活需要協助的失能或失智者，能走出家門參與社區活動。

金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，縣長陳福海與各學堂代表合影。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，縣長陳福海與各學堂代表合影。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，由縣長陳福海親自主持，縣內各「樂活學堂」單位工作人員與多位阿公阿嬤代表共同出席。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，由縣長陳福海親自主持，縣內各「樂活學堂」單位工作人員與多位阿公阿嬤代表共同出席。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，由縣長陳福海親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金門「樂活學堂」今天舉行開學典禮，由縣長陳福海親自主持。記者蔡家蓁／攝影

長照 衛生局 陳福海

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