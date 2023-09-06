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高英工商教師超給力 暑假參加140小時校務專業精進研習

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供

高雄市高英工商利用暑假舉辦教師專業精進研習，教師今年暑假完成長達140小時研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。研習主題包含強化行政工作研討會、導師班級經營管理研習、各領域專業技能精進研習、防治學生毒品濫用教師研習、數位素養教師研習、教師特教與CRPD增能研習，嘉惠學生。

高英工商校長陳德松表示，今年度六大項教師研習，強化行政工作研討會目的在提升行政人員的執行力，研討可以更有效率的方式，而好的部分不是維持，而是要更好才行；在導師班級經營管理研習上，透過教師們的經驗分享，相互學習，提升班級管理品質；各領域專業技能精進研習，則是各科邀請業界專家學者到校指導，幫助老師們與時俱進，同步了解業界最新知能，提升教學力的同時，也讓高英學子無學用落差問題。

有關防治學生毒品濫用教師研習，讓教師們了解新型態毒品樣貌及衍伸的問題，讓學生了解其重要性並遠離毒品；數位素養教師研習邀請到文藻外語大學教授陳俊宏，指導教師利用Canva、威力導演製作教學短影音影片，並結合OpenAI產出多媒體；高師大教授蔡明富分享，就CRPD精神探討特殊教育的必要性和重要性，及面對特殊生應注意的行為與教學策略，並提供正確支持與協助的方式。

為了協助教師精進專業，汽車科研習內容包括PGO電動車技術維修、綠能電動機車檢修實務，以電動車作為研習重點，教師們提升對電動車的專業技能，在新學期將更先進的電動車技術教授給學生。電機電子群則以AI機器人技術、無人機載具技術，加深教師們對最新科技的認識，並能將最新技術融入未來課程中，幫助學生學到的知能絕對走在科技尖端。

陳德松說，現今各行業裡的專業知識與技術不斷更新精進，尤其在AI人工智慧上，教師務必與時俱進，才能引領學生。

高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高英工商校長陳德松說，現今各行業裡的專業知識與技術不斷更新精進，尤其在AI人工智慧上，教師務必與時俱進，才能引領學生。圖／高英工商提供
高英工商校長陳德松說，現今各行業裡的專業知識與技術不斷更新精進，尤其在AI人工智慧上，教師務必與時俱進，才能引領學生。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供
高雄市高英工商教師研習，提升行政人員校務執行力及教師精進專業的教學力。圖／高英工商提供

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