台史元首見證 高雄與史瓦帝尼首都締結姊妹市

高雄市與台灣友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市締結為姊妹市，高雄市長陳其邁隨總統蔡英文出訪史國，在兩國元首見證下，陳其邁與姆巴巴內市長簽訂協定，未來將強化雙語教育、青年、農業等交流。

高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿表示，高雄市迎來第38個姊妹市及友好夥伴城市，陳其邁在5日至8日隨蔡總統出訪史國，首日旋即隨蔡總統拜會史國國王恩史瓦帝三世。

在兩國國家元首見證下，陳其邁代表高雄市與史國首都姆巴巴內市長簽訂姊妹市協定，雙方未來將就雙語教育進行合作，並強化青年、農業等領域的實質交流。

陳其邁表示，城市外交也是國際外交的重要一環，未來將持續促進兩市共同發展，也盼厚實兩國邦誼；高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方在推動雙語教育及青年交流等面向深具合作潛力。

行政暨國際處表示，史瓦帝尼為台灣在非洲重要友邦，長期支持我國際參與，今年適逢雙方建交55週年，陳其邁本次隨團出訪，親自簽署締結姊妹市協定，致力於深化兩國合作關係、拓展城市交流。

陳其邁說，兩市未來於姊妹市基礎上，規劃將由符合資格的史國青年至高雄市擔任外籍英語教學人員，透過中央與地方協力合作，擴充高雄市雙語教育量能，更促進台灣學子對史國及姆市的認識，厚實兩國邦誼。

行政暨國際處長張硯卿說明，高雄市近年來積極推動智慧城市、導入智慧農業，在公共衛生等相關領域，和史國也都有交流經驗；未來雙方將能更進一步在各領域加深交流，也將邀請姆市至高雄參訪，透過城市互動發展更密切合作機會，拓展高雄與國際連結。

陳其邁今天隨同蔡總統出席史國55/55雙慶儀式、參觀史京政府醫院大樓，出席恩史瓦帝三世國王國宴；7日出席媒體茶敘、拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫成果展，並與技術團及醫療團餐敘、參訪Hlane皇家國家公園；預計8日返抵國門。