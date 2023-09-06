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琉球八七高地公園規畫案爭議不斷 周春米：無限期停辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供

為紓解小琉球濱海地區遊客過度集中對生態壓力，屏東縣府爭取離島建設基金補助辦理「海上高地公園（八七高地）規劃案」，朝低度開發、保留綠地，並訪談公所、地方人士等，在準備與民眾說明、聽取意見再修正，引發地方爭議，屏東縣長周春米說，很遺憾立意良善預為規畫，開發經費尚未爭取，就被嚴重誤解，為避免不必要疑慮擴大，讓民眾陷入紛爭對立，八七高地規畫案無限期停辦。

屏縣府指出，琉球鄉近年成為國旅勝地，遊客量與日俱增，在觀光、漁民生計、生態間拉扯。縣府表示，最初當地居民憂心海岸沿線旅遊飽和，潮間帶生態破壞，建議縣府發展陸域遊憩，將遊玩人潮從海域分流至陸域，均衡島內旅遊功能，交旅處啟動執行八七高地規畫案，事前經訪談地方民意及專家調查評估，過程謹慎並尊重在地，但事態發展背離原意。

八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，當地居民稱「八七高地」。調查顯示，八七高地因土壤貧脊、水分不足，現今林相呈雜木疏林，高地內植物種類和生長樣態並非都是有利於水土保持與生態保護，例如銀合歡等。 

依108年琉球風景特定區計畫（第一次通盤檢討），八七高地在土地使用分區變更生態休閒渡假區前，為軍事管制用地。高地範圍留有廢棄軍事建築，有久未維護軍事碉堡和蜿蜒曲折地下坑道。此外，高地區域還有尚未遷葬零星墓地。

交旅處表示，訪談當地民眾想法與觀點，琉球鄉公所及地方人士，不少建議考量島上缺乏公園空間，居民運動只能使用學校場所，可將高地基地規畫為休閒運動及遊憩使用的公園，也才有「高地公園」的名稱規畫案。

兼顧居民需求以及陸域旅遊發展，縣府以低密度開發為主軸，規畫八七高地為「生態休閒學習島」，以最大程度的保留原始狀態，建置探索公園、森林劇場和天文台等環境友善設施。簡言之，「高地公園」是回應民眾想法，「開發需保持其地景之完整性，以最低開發之行為來規畫，並以保護自然生態為主要目標」。

縣府始料未及「海上高地公園（八七高地）規畫案」曝光，網路討論，縣府原定9月5日到小琉球舉辦說明會，因海葵颱風延期，加上在地縣議員王薇茗及地方人士均關切，考量各項紛爭聲音不斷，周春米擔心再持續下去恐撕裂琉球鄉居民的情感，也中傷縣府欲解決小琉球海域生態旅遊的努力，決定取消地方說明會，無限期停辦八七高地開發案」。

周春米說，希望風波盡快平息，但維護琉球生態、復育政策目標不變，縣府會繼續執行，責無旁貸。

屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉八七高地是琉球鄉至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃國有地，近日八七高地規畫案引發地方熱議。圖／屏東縣府提供

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