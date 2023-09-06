颱風卡努遲發性農損現金救助 高雄木瓜開始受理申報
颱風卡努帶來豪雨釀災，市府農業局邀集相關單位勘災，成功爭取高雄木瓜納入農業天然災害現金救助項目及低利貸款，5日經農業部公告高雄市即起至15日受理申報。
高雄市政府農業局今天透過新聞稿表示，颱風卡努後農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認木瓜因卡努致災，成功爭取納入救助。
高雄地區種植木瓜面積約282公頃，主要產區有美濃區106公頃及六龜區75公頃，農業局表示，颱風杜蘇芮、卡努接連帶來大雨致災，造成高雄木瓜葉片黃化及果實水傷。
農業部5日公告高雄「木瓜」啟動農產業天然災害現金救助，救助額度為每公頃8萬元及低利貸款，即日起至15日（假日不休息）於土地所在區公所受理農民申報。
農業局長張清榮提醒，高雄種植木瓜且受災損失達2成以上的農友，在受理截止日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀、土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放。
農業局指出，如果農友復耕需低利貸款，也可以洽詢當地農會辦理；農業局也請各公所隨時掌握各項災損情形並持續查報，確保農民權益。
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