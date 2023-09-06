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歌仔戲結合音樂劇 「棲地木蓮‧劫獄」挑戰前衛與跨界

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
尚和歌仔戲劇團推出2023前衛歌仔音樂劇「棲地木蓮‧劫獄」，演繹不同於傳統印象的目蓮救母。圖／尚和歌仔戲劇團提供
尚和歌仔戲劇團推出2023前衛歌仔音樂劇「棲地木蓮‧劫獄」，演繹不同於傳統印象的目蓮救母。圖／尚和歌仔戲劇團提供

高雄優質團隊尚和歌仔戲劇團，9月16、17日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院，推出2023前衛歌仔音樂劇「棲地木蓮‧劫獄」，跨界結合歌仔戲與音樂劇。劇團演繹不同於傳統印象的目蓮救母，希望打造屬於歌仔戲的創作新里程碑。

尚和歌仔戲劇團團長梁越玲表示，此劇取材自「目蓮救母」傳統故事，以現代木蓮救母的概念全新編寫。在表演程式上也跳脫出戲劇非古即今的範疇，人物設計例如在現代的棲地晚報報社裡，有多位記者兼具地獄使者的雙重身分；在人間，以現代口吻與手法表述；在陰間，即以古代戲曲模式表述，此表述包含身段武打與歌唱的氣口，是一個兼具傳統與創新的戲劇程式。

「棲地木蓮‧劫獄」音樂由梁啟慧原創設計編曲，傳統編腔邀周煌翔操刀，並於演出現場指揮帶領，由陳御弼執導，除音樂與戲劇揉和外，力邀劉冠良擔任武術設計，張雅婷為舞蹈設計，讓古代與現代間的肢體身段之美無縫融合。加上新銳服裝設計師張渝婕，舞台設計張哲龍、燈光設計車克謙、影像投影設計王奕盛，都是一時之選，讓視覺畫面的想像空間更具魔力。

演出陣容更跨界邀請音樂劇表演家程伯仁、謝淳雅、 林姿吟、張擎佳等加入，為全劇激盪戲劇火花。「棲地木蓮‧劫獄」9月16日晚上7點半、17日下午2點半，在:衛武營歌劇院演出，購票兩廳院售票系統，洽詢電話07-5559522。

尚和歌仔戲劇團推出2023前衛歌仔音樂劇「棲地木蓮‧劫獄」，演繹不同於傳統印象的目蓮救母。圖／尚和歌仔戲劇團提供
尚和歌仔戲劇團推出2023前衛歌仔音樂劇「棲地木蓮‧劫獄」，演繹不同於傳統印象的目蓮救母。圖／尚和歌仔戲劇團提供

設計師 歌仔戲 音樂劇

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