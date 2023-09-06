獨／高雄楠梓狹小巷弄被當停車場 駕駛嘆：超難開

高雄市楠梓區土庫八街507巷是未畫設紅線的道路，常有居民把汽車停在路邊，靠近房屋的一側又擺放盆栽，導致原本能讓雙向來車勉強交會的狹窄巷弄，必須放慢速度「左閃右躲」才能通過。讀者向聯合報投訴表示，當地路小又亂停車，如果救護車搶時間救人，「寶貴的時間都被耽誤了！」希望警方能加強勸導或拖吊。

投訴人說，楠梓區土庫八街507巷長度約100多公尺，道路的一邊是車庫透天厝，另一邊是用水泥柱與鐵絲圍籬擋起來的公園空地，由於道路沒有畫設紅線或黃線，居民長年以來會把車輛停在靠公園一側的路旁，但有些人會把汽車停在靠近透天厝的一側，甚至連彎道出口也照停不誤，路過的車輛，很難順利通行。

記者9月上旬的夜間前往土庫八街507巷，發現當地巷弄狹窄，燈光也昏暗，巷子有房屋的一側的有路燈桿，也有人在水溝蓋上擺放盆栽，另一側的路旁停放多輛汽車，走到巷子出口時，靠房屋的一側又停放一輛汽車。

一名路過的駕駛說，土庫八街507巷不僅道路狹小，因為地處偏僻，居民也都習慣把車子停在路旁，開車經過這條巷子，要左閃右躲，否則不是撞到停路旁的汽車，就是會撞到住家放在門口的花盆，「尤其是晚上，不常走這條路的人，會覺得很難開！」

轄區楠梓分局說，土庫八街507巷是道路，但並未畫設紅線，經查詢報案紀錄，並未發現有民眾撥打「110」檢舉路邊停放車輛妨礙其他人、車通行，警方會派人前往勸導，如發現有違規停車導致其他車輛無法通行情形，將依據道路交通管理處罰條例開單告發，可處600元至1200元罰鍰。

警方說，如民眾認為停放在路旁或轉角處附近的車輛妨害人車通行，可以通報警方前往處理，警方到場如確認有違規事實，將通知車主並逕行舉發，若經聯繫無法即時移車者，會通知交通大隊拖吊排除。