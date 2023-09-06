高雄前鎮道路出現百公尺龜裂 立委參選人見居民麻痺感可悲

高雄市前鎮區瑞田街出現約100公尺的嚴重道路龜裂，國民黨立委參選人李明璇昨天深夜在到凱旋夜市旁，看到道路龜裂，深度手指兩節都能輕鬆伸進去，路面突起至少2至3公分，擔心機車行經鐵定摔車。工務局今天勘查後表示，是因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，已要求廠商修復。

「是地震？還是颱風大雨造成？」國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇說，魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞。她已通知議員一起協助、聯絡相關單位盡快勘查處理。也請即將經過瑞田街、瑞日街的人，特別注意安全。

李明璇表示，來到前鎮小港這段時間，發現居民似乎對道路破洞、龜裂完全不意外，甚至到了一種麻痹的程度，滿可悲的。萬一是管線或箱涵破損、滲漏水挾帶土壤流失，最後造成嚴重意外怎麼辦？但願高雄路平不是「奢求」，執政者該積極給市民一條安全回家的路。

網友反映，道路上舖設，有一定的規格的，中間至爲重要的是砂石級配，有防洪水避免道路上的坑洞，有舒解壓力道路上的車輛輾壓。只回填土方，容易被水侵蝕而造成坑洞，也因車輛輾壓而龜裂。

工務局接獲通報，今早立即派員至現場勘查，經查是因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，現場經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商今日完成修復，及持續監測。