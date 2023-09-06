台鐵屏東站TPASS感應器僅1個 通勤族怨：出站排隊5分鐘

行政院鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「 TPASS行政院通勤月票」，上路兩個多月，剛推出時正值暑假，9月開學後，上班通勤人潮遇學生通勤潮，有通勤族抱怨，「屏東通勤好可憐，TPASS感應只有一個！出關排隊就要5分鐘」。台鐵屏東站表示，會在出站加裝4台刷卡機，預計最慢9月底前完成裝設。

這名通勤族每天從高雄搭火車到屏東，搭早上7點13分抵達台鐵屏東站，未料昨尖峰時段抵達後，排隊出站時，遇上學生上學人潮，屏東TPASS出站感應器又只有一個，大家依序排隊出站，人龍繞了好大一圈，由於被昨天排隊景象嚇到了，他今天一抵達屏東站後，趕緊跑快一點，深怕再陷入排隊人潮。

記者今上午7點半到台鐵屏東站，已過上學尖峰人潮，到了近8點時，有一波通勤人潮抵達，TPASS感應器只有一個，出站時出現排隊，但沒有尖峰時刻排隊的人潮長。

台鐵屏東站指出，屏東站每天上下車人次約2.5萬人次，上班上學尖峰時刻落在7點14分到7點20分，剛好有上下兩班車同時到站抵達，通勤學生到達時段又遇上班人潮，人潮從9月開學後出現。

台鐵屏東站表示，會趕緊在出站加裝4台刷卡機，最快9月中前完成裝設，最慢9月底前。屏東縣府交旅處表示，TPASS，屏東縣推出境內公車暢行299元月票方案、399元方案（含台鐵）與南高屏三縣市999方案。