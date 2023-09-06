聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄腸病毒疫情燒 校園防群聚

聯合報／ 記者吳慧芬徐如宜／高雄報導

高雄市各大醫院兒科門診近期腸病毒個案大增，高雄市衛生局統計8月下旬腸病毒1周門診達1543次，較前周上升17.5%，雖然尚無併發重症病例，但專家認為開學後可能造成另波群聚感染，衛生局提醒家長及各個校園、托育機構，落實腸病毒防治。

高雄市教育局表示，幼兒園、兒童課後照顧服務班、托嬰中心及小學低年級，7日內同班級有2名以上學童經醫師臨床診斷為手足口病、疱疹性咽峽炎或疑似腸病毒感染時，診斷日起該班級應連續停課7日；暑期到開學至今，陸續有零星病例和班級停課，教育局也擔心腸病毒群聚感染，要求各校落實防疫。

依疾病管制署監測資料顯示，最新1周全國腸病毒門急診就診有1萬2030人次，高雄市有1543人次，較前一周上升17.5%，顯示高市腸病毒疫情較許多縣市嚴重。

高雄市立大同醫院小兒科主治醫師李杰明說，幾乎每個診都會收治到腸病毒病童，患者多是5歲以下幼兒，有手腳出現紅疹、發燒、嘴破、喉嚨痛症狀，有些小小孩因嘴破得太厲害，吃不下、喝不下，因脫水被收治住院打點滴治療。

李杰明說，每年開學後9至10月小朋友群聚機會增加，是腸病毒高峰期，病童一般會發燒1至4天，應請假在家避免傳染別人，若出現嗜睡、精神不好，持續嘔吐、心跳與呼吸加快，或肌躍型抽搐（像被嚇到，會突然抖一下）等疑似重症症狀快送醫。

腸病毒 高雄市 衛生局

延伸閱讀

開學了！腸病毒疫情增溫 中部1歲女童口腔潰爛重症住院

網批高雄85大樓龍蛇雜處 警方布守望崗編常態勤務淨化

幾乎診診都看得到！腸病毒病例增 小病童嘴破吃不下被收治住院

開學效應！腸病毒疫苗爆搶打還缺貨 診所電話接到手軟

相關新聞

前法官吳昆璋 接金酒董座

金酒公司昨開董事會，推舉董事吳昆璋出任董事長，吳是法官出身，但毫無企業經營背景，這項人事備受關注。他強調，上任後首要任務...

高市吃冰中毒案 重罰店家36萬

高雄市六合路知名冰店7月爆發吃冰染沙門氏菌腹瀉案，經高市消保官介入調解，至上月底受理56件申訴，其中46案共56人達成和...

高雄腸病毒疫情燒 校園防群聚

高雄市各大醫院兒科門診近期腸病毒個案大增，高雄市衛生局統計8月下旬腸病毒1周門診達1543次，較前周上升17.5%，雖然...

澎湖輪6日晚間首航 內部設計裝潢先開箱

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」在8月23日除役後，運輸重任交由「澎湖輪」。澎湖輪原訂今早舉辦首航典禮後啟航，颱風海...

屏縣特搜隊員林家右和義消黃明典捨己為人 榮獲「鳳凰獎」

屏東縣消防局特搜大隊員林家右及義消總隊顧問、前義消第四大隊長黃明典今年榮獲「鳳凰獎」消防及義消楷模；消防局指出，2名得獎...

海葵颱風強襲金門 九宮碼頭傳土石災情超駭人

海葵颱風暴雨狂炸金門，各鄉鎮的雨勢都不小，多處也傳出淹水災情，其中一起發生在烈嶼的土石災情也引起關注，刻有九宮碼頭字樣的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦