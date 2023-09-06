高雄腸病毒疫情燒 校園防群聚

高雄市各大醫院兒科門診近期腸病毒個案大增，高雄市衛生局統計8月下旬腸病毒1周門診達1543次，較前周上升17.5%，雖然尚無併發重症病例，但專家認為開學後可能造成另波群聚感染，衛生局提醒家長及各個校園、托育機構，落實腸病毒防治。

高雄市教育局表示，幼兒園、兒童課後照顧服務班、托嬰中心及小學低年級，7日內同班級有2名以上學童經醫師臨床診斷為手足口病、疱疹性咽峽炎或疑似腸病毒感染時，診斷日起該班級應連續停課7日；暑期到開學至今，陸續有零星病例和班級停課，教育局也擔心腸病毒群聚感染，要求各校落實防疫。

依疾病管制署監測資料顯示，最新1周全國腸病毒門急診就診有1萬2030人次，高雄市有1543人次，較前一周上升17.5%，顯示高市腸病毒疫情較許多縣市嚴重。

高雄市立大同醫院小兒科主治醫師李杰明說，幾乎每個診都會收治到腸病毒病童，患者多是5歲以下幼兒，有手腳出現紅疹、發燒、嘴破、喉嚨痛症狀，有些小小孩因嘴破得太厲害，吃不下、喝不下，因脫水被收治住院打點滴治療。

李杰明說，每年開學後9至10月小朋友群聚機會增加，是腸病毒高峰期，病童一般會發燒1至4天，應請假在家避免傳染別人，若出現嗜睡、精神不好，持續嘔吐、心跳與呼吸加快，或肌躍型抽搐（像被嚇到，會突然抖一下）等疑似重症症狀快送醫。