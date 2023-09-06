高市吃冰中毒案 重罰店家36萬

高雄市六合路知名冰店7月爆發吃冰染沙門氏菌腹瀉案，經高市消保官介入調解，至上月底受理56件申訴，其中46案共56人達成和解，有4件未達共識、調解不成立，6件協商中；當初揭露吹哨者前晚再發文，指家人10餘人吃冰中毒，店家態度差，已提告，今晚在六合路發雞翅，只要喊「吃冰中毒吃雞翅不會」就送2隻雞翅。衛生局表示已罰店家36萬元，依食品衛生管理法移送檢方偵辦。

高雄市老牌冰店沙門氏菌腹瀉案，「吹哨者」黃女最早在網路指兒子拉肚子拉到血便引發關注，後續查出44人就醫，衛生局調查檢出八寶冰配料有沙門氏桿菌等4種病菌，將店家移送地檢署偵辦，並專案稽查全市冰飲，一度波及「大港閱冰」活動。

消保官殷茂乾表示，受理56件申訴中有46案共56人達成和解，6件協商中，和解案賠償金額不一，業者指醫療部分都會處理，額外如精神賠償等費，則在能力所及範圍盡量處理。

「吹哨者」黃女前晚網路發出「自嘲文」指冰店沒誠意賠償，調解過程言語也不禮貌，並表示今晚6時在六合一路發50份炸雞翅。

「天大的錯，就是我的善良！」黃女表示，家裡十餘人中毒，含看護、保母、醫療費及工作損失逾6萬元，還有人出現腎損傷後遺症，僅要求賠15萬元，但店家只願賠6萬6666元，金額落差太大，她認為店家未反省，已向警方報案提「過失傷害」附帶民事告訴。

國民黨高雄市議員陳美雅表示，食安問題政府責無旁貸，應主動稽查把關，市府衛生局在本案未先察覺問題，待受害者貼文才讓事件曝光，凸顯市府對食安問題不夠重視。

陳美雅認為，後續受害者與店家賠償，消保官似乎不夠積極，讓吹哨者再次委屈貼文，呼籲市府以更嚴謹態度面對食安管理，並通盤檢討，杜絕類似事件再發生。

市府衛生局表示，本案接獲通報當下即稽查、勒令店家停業，並移送檢署偵辦，消費爭議，市府消保官將全力協助；記者昨循線聯繫店家，但接聽者指老闆不常回來、未作回應。