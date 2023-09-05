澎湖輪6日晚間首航 內部設計裝潢先開箱

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」在8月23日除役後，運輸重任交由「澎湖輪」。澎湖輪原訂今早舉辦首航典禮後啟航，颱風海葵打亂規劃，首航順延至明晚11時30分自高雄港開往馬公港。

台灣航業股份有限公司今晚發布新聞稿表示，受颱風影響，原訂今天上午在高雄港舉行的澎湖輪首航典禮被迫取消，原本預定在今天中午12時開出的澎湖輪首發航次也順延至明晚11時30分。

台航指出，明晚澎湖輪將自高雄港開出第1個航次，前往澎湖馬公港，正式接替台華輪成為高雄與澎湖兩地之間海運運輸的生力軍。

台航董事長劉文慶表示，澎湖輪能在明日正式啟航營運，要感謝行政院的支持、民進黨籍立法委員楊曜的協助及交通部航港局長葉協隆，澎湖輪才能在2年不到的時間內，呈現在國人眼前。

台航今晚也發布澎湖輪的照片和影片，開箱內部設計與裝潢。澎湖輪內部裝設美輪美奐，不僅有嶄新的商務座艙與經濟座艙，更設有特等、頭等、臥鋪艙房等房型。特等與頭等艙房內設有桌椅，猶如飯店。

劉文慶指出，澎湖輪是國內第1艘外觀及內裝都導入美學設計的客輪，是由改造台鐵觀光列車「鳴日號」並獲得多項國際設計大獎的柏成設計操刀，打造出不同於台華輪的全新樣貌，有如星級觀光飯店的大廳及客艙設計、多樣化的休閒空間，處處讓人驚豔。

台灣設計研究院院長張基義也指出，澎湖輪是國內第1艘導入Taiwan Hi藍色公路品牌的客輪，藉由全面性優化整體船舶環境，改變過去對於船舶運輸有著不舒適、雜亂的刻板印象，希望之後國人對於離島旅遊的最佳選擇，不只是飛機，還有船舶這個選項。

劉文慶說，澎湖輪的誕生，不僅是台灣跟馬公之間鄉親的福氣，相信澎湖輪將引領未來台灣觀光旅遊新面貌，這是一種期待也是一種喜悅。相信在澎湖輪投入營運後，澎湖地區的海洋觀光，將邁入全新時代。