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前法官吳昆璋 接金酒董座
金酒公司昨開董事會，推舉董事吳昆璋出任董事長，吳是法官出身，但毫無企業經營背景，這項人事備受關注。他強調，上任後首要任務是建立制度。
卸任董事長謝世傑說，感謝金酒公司同仁在他8個多月任期間協助，他提及，金酒邁入71年歷史，除公開徵選總經理，推動第一屆金酒盃路跑，將經武酒窖延伸成觀光據點等，是近年具開創性作為。
他也盛讚吳昆璋學經歷完整，擔任過法官、檢察官、庭長等，是一時之選，相信在吳帶領下，公司業績會愈來愈好。
吳昆璋現年57歲，歷任金門大學及台中科技大學兼任教師、台中地檢署檢察官、金門地院法官等。
吳直言，對出任董事長感到意外，此次接到縣長陳福海賦予他新職務，心情誠惶誠恐。吳還說，有向縣長報告，他沒有企業經營經驗，再者酒量不好，笑稱「光這兩點就不適合擔任這職務」，縣長回覆說邀他來治理公司是希望能建立制度。
金門縣議員董森堡說，找個完全沒相關經驗的人來，對金酒營運是否會有影響讓人憂心，更擔心能否服眾，畢竟金酒是金門最大企業。他坦言，此一人事布局不知是為哪樁，會先給董事長一段觀察期，再來做評論。縣議員蔡其雍說，若有助於建立法制及體制，對金酒經營管理是好事。
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