快訊

嘉義連日多起淺震 氣象局示警：未來兩周留意4至4.5餘震

獨／炎亞綸金鐘主持棒確定飛了！網友瘋猜這顆痣「就是她」

獨／網熱議「麥克雞塊」口感差很大 麥當勞認了！改版時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海葵颱風強襲金門 九宮碼頭傳土石災情超駭人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海葵颱風來襲，瞬間暴雨造成九宮碼頭也出現土石流災情。圖/讀者提供
海葵颱風來襲，瞬間暴雨造成九宮碼頭也出現土石流災情。圖/讀者提供

海葵颱風暴雨狂炸金門，各鄉鎮的雨勢都不小，多處也傳出淹水災情，其中一起發生在烈嶼的土石災情也引起關注，刻有九宮碼頭字樣的擋土牆，土石不敵強降雨而崩落，泥沙滑落到馬路上妨礙交通，好在當時並沒有人車經過，也沒車輛停在底下。

海葵颱風來襲，各鄉鎮的雨量都破百，當中烈嶼鄉的日雨量破一百八十毫米，因為短時間內大量降雨，造成昨天烈嶼九宮碼頭擋土牆的黃土泥沙被雨水沖到馬路上，道路瞬間變成一片小山丘。

烈嶼鄉公所清潔隊在接獲烈嶼分駐所的通報後，今天上午就立即派員前往清除，同時利用工程車、山貓等器具將黃土泥沙剷除乾淨。

烈嶼分駐所所長徐與廷表示，警方在獲報九宮碼頭邊坡有土石滑落後，就馬上派員到現場安置交通錐並進行守望，提醒過往的人車注意，小心慢行，同時也通知烈嶼鄉公所清潔隊派員前往清理。

這片刻有「九宮碼頭」字樣的擋土牆，就位在碼頭入口處，過去往來大小金門，只能搭船的時期，幾乎都要從這面擋土牆前經過，且常有民眾把機車停放在該處，但隨著金門大橋的通車，少了人流，已不復見停滿車子的景象，這次的土石滑落也幸運的沒有造成車輛損毀。

這起災情，也引起民眾的討論，有網友在臉書上說是烈嶼百年首見，獲得不少網友回應，有人說是過度開發，山亂挖樹亂砍，也有人說排水系統要整理。

海葵颱風來襲，瞬間暴雨造成九宮碼頭出現土石流災情，烈嶼鄉公所今天派員到場清理。圖/讀者提供
海葵颱風來襲，瞬間暴雨造成九宮碼頭出現土石流災情，烈嶼鄉公所今天派員到場清理。圖/讀者提供
海葵颱風來襲，造成九宮碼頭也出現土石流災情，烈嶼鄉公所派員到場清理。圖/讀者提供
海葵颱風來襲，造成九宮碼頭也出現土石流災情，烈嶼鄉公所派員到場清理。圖/讀者提供

海葵颱風 碼頭 金門大橋

延伸閱讀

海葵越過卻不給力 曾文水庫降雨量未如預期

海葵颱風持續影響交通船 明布袋-馬公4航次停航

海葵颱風重創屏東農產 900多公頃 農作損失高達1億多元

清除土石交通仍未恢復 宜蘭南澳鄉碧候溫泉持續休園

相關新聞

海葵颱風強襲金門 九宮碼頭傳土石災情超駭人

海葵颱風暴雨狂炸金門，各鄉鎮的雨勢都不小，多處也傳出淹水災情，其中一起發生在烈嶼的土石災情也引起關注，刻有九宮碼頭字樣的...

海葵颱風重創屏東農產 900多公頃 農作損失高達1億多元

颱風海葵為屏東帶來強風豪雨，截至今午4點農作物災害速報資料顯示，農產受害面積達900多公頃，損失金額高達1億多元，以香蕉...

屏東環盟自力救濟封路護陸蟹 彌補錯誤工法留下的生態傷痕

屏東環保聯盟對車城鄉濱海公路福安橋至龜山橋段受「路殺」威脅的陸蟹伸出援手，受颱風影響，本月1至3日的封路護蟹只有2日如期...

網批高雄85大樓龍蛇雜處 警方布守望崗編常態勤務淨化

高雄市地標「85大樓」遭網路非議成「蚊子館」，且龍蛇雜處成為治安死角，高雄市警局最近動員，在大樓內設機動派出所、在大樓外...

高雄44人吃冰中毒衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

高雄7月爆發44位民眾，到六合路知名老店吃冰，集體染沙門氏菌腹瀉，當初在批踢踢PO文的吹哨者，昨晚再發文，指一家10幾人...

高雄毒冰風暴吹哨者提告兼送炸雞翅 衛生局開罰店家36萬

高雄市苓雅區六合路一家知名冰品店7月間疑食材汙染，造成44人就醫，掀起喧騰一時的「冰風暴」，全案由高市消保官介入調解，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦