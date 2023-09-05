海葵颱風強襲金門 九宮碼頭傳土石災情超駭人

海葵颱風暴雨狂炸金門，各鄉鎮的雨勢都不小，多處也傳出淹水災情，其中一起發生在烈嶼的土石災情也引起關注，刻有九宮碼頭字樣的擋土牆，土石不敵強降雨而崩落，泥沙滑落到馬路上妨礙交通，好在當時並沒有人車經過，也沒車輛停在底下。

海葵颱風來襲，各鄉鎮的雨量都破百，當中烈嶼鄉的日雨量破一百八十毫米，因為短時間內大量降雨，造成昨天烈嶼九宮碼頭擋土牆的黃土泥沙被雨水沖到馬路上，道路瞬間變成一片小山丘。

烈嶼鄉公所清潔隊在接獲烈嶼分駐所的通報後，今天上午就立即派員前往清除，同時利用工程車、山貓等器具將黃土泥沙剷除乾淨。

烈嶼分駐所所長徐與廷表示，警方在獲報九宮碼頭邊坡有土石滑落後，就馬上派員到現場安置交通錐並進行守望，提醒過往的人車注意，小心慢行，同時也通知烈嶼鄉公所清潔隊派員前往清理。

這片刻有「九宮碼頭」字樣的擋土牆，就位在碼頭入口處，過去往來大小金門，只能搭船的時期，幾乎都要從這面擋土牆前經過，且常有民眾把機車停放在該處，但隨著金門大橋的通車，少了人流，已不復見停滿車子的景象，這次的土石滑落也幸運的沒有造成車輛損毀。